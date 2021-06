Paul de Leeuw WOEST op GGD: ‘Corona gehad en gevaccineerd, maar tóch 10 dagen quarantaine na Spanje-reis’

Presentator Paul de Leeuw is niet blij met het beleid van de GGD: die vereisen dat je tien dagen in quarantaine gaat als je op reis bent geweest naar een land als Spanje. De tv-maker vindt dat buitengewoon zuur, aangezien de BNNVARA-komiek niet alleen gevaccineerd is, maar vermoedelijk ook nog antistoffen heeft van een corona-infectie van afgelopen december.

“Ik heb een oprisping,” stelt De Leeuw gepikeerd: “Als je beide vaccinaties hebt gehad (…zelfs Corona in december maar je wilt toch zekerheid) waarom moet je toch, bij thuiskomst van Spanje tien dagen in quarantaine?”

Gelukkig voor De Leeuw belooft D66 hem soelaas te bieden. Kamerlid Jan Paternotte kondigt aan dit beleid spoedig overhoop te willen gooien. Hij vindt dat de entertainer een “hele terechte vraag” stelt. “Er moet snel vrijstelling van de quarantaineplicht komen voor gevaccineerden,” oppert Paternotte. Donderdag debatteert de Tweede Kamer weer over het coronabeleid van het kabinet.

