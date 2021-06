Peilingen: CDA daalt naar historisch dieptepunt van 9 zetels – VVD en BBB profiteren

Het CDA zit flink in de electorale problemen. Dat bewijst de nieuwste editie van de maandelijkse peiling van EenVandaag en Ipsos. Het CDA keldert daarin met vier zetels van 13 naar 9, en bereikt daarmee een absoluut dieptepunt dat nog niet eerder gehaald was in de opinie-onderzoeken van de twee peilers.

Sinds het vertrek van Pieter Omtzigt zit de partij in zwaar weer, en verliezen de christendemocraten in rap tempo aanhang en enthousiasme. Vandaag nog werd bekend dat diverse CDA-raadsfracties wellicht liever aan de gemeenteraadsverkiezingen van aankomend voorjaar meedoen onder een nieuwe naam.

De zetels van het CDA lijken twee kanten uit te waaien: naar de VVD, die met 3 zetels stijgt naar 39 – vijf meer dan de partij momenteel heeft in de Tweede Kamer, maar ook naar BBB van Caroline van der Plas. De nieuwe plattelandspartij gaat van 2 naar 4 blauwe stoelen.

Verder dalen ook D66, PvdA, PvdD, VOLT en JA21 iets. Kleine plusjes zijn er voor GroenLinks, FVD, de ChristenUnie en DENK.