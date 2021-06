Problemen stapelen zich op voor pestkopclub CDA: lokale fracties willen niet verder onder partijnaam

Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, van oudsher een stembusgang waar het CDA vol op inzet. De partij geniet een gigantisch lokaal netwerk, maar deze wijdvertakte organisatie dreigt nu ineen te storten. De reden? De inhumane houding van de partij jegens Pieter Omtzigt doet veel lokaal betrokken CDA’ers twijfelen over welke te nemen stap in de nabije toekomst. Sommige afdelingen denken zelfs aan een splitsing of een naamsverandering.

Het CDA staat op instorten. Peilers geven de partij niet meer dan zes zetels, intern is de onrust groot én ook lokale afdelingen zijn helemaal klaar met de landelijke partijtop. En laat nu net de lokale CDA-afdelingen de dragende kracht van deze partij zijn. In Deurne was men eigenlijk al helemaal klaar om zo langzaamaan te beginnen met de campagne voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Maar nadat Pieter Omtzigt had gebroken met de partij is de twijfel toegeslagen. Wel of niet doorgaan als het CDA is de grote vraag, zo valt te lezen bij de NOS.

De Deurnse afdeling deelt felle kritiek uit aan de landelijke top: “Het handelen van het landelijke CDA sluit niet bij ons aan. Met als dieptepunt hoe omgegaan wordt met kritische mensen in de eigen partij.”

Ook andere CDA-afdelingen twijfelen ernstig over de toekomst. Er zijn meerdere redenen waarom lokale politici en vrijwilligers helemaal klaar zijn met hún partij. Naast de treiterijen richting Pieter Omtzigt hekelen veel christendemocraten ook de ingeslagen koers van de partij. Klassieke standpunten lijken te zijn verwaterd. Zo ziet men in het teleurgestelde noorden niks meer terug van de ‘boerenstandpunten’: “Hier voelen mensen zich al jaren in de steek gelaten door de partij. Een kleinere veestapel? Dan ook een kleiner CDA.”

Interim-partijvoorzitter Marnix van Rij is nu als een bezetene het hele land aan het afreizen om lokale afdelingen koest te houden, of een luisterend oor te bieden voor hun kritieken. Maar dat is natuurlijk rijkelijk laat. De affaire-Pieter Omtzigt lijkt de doodsteek te worden voor de partij. Veel christendemocraten zijn al langer niet te spreken over de koers van de partij én nu ook nog is gebleken dat de partijtop nul respect heeft voor hardwerkende en kritische Kamerleden zijn ze er helemaal klaar mee.

De Omtzigt-storm lijkt voorlopig nog niet te gaan liggen. Na de gemeenteraadsverkiezingen zou er nog wel eens een desolaat en totaal gedecimeerde CDA kunnen overblijven. Ruïnes van wat ooit een grote en trotse volkspartij was, maar nu een splinterbeweging waarin iedereen elkaar naar het leven staat.