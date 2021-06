Persbureau ANP stapt over op genderneutrale voornaamwoorden: ‘Nieuws duwt mensen te veel in een hokje’

Het persbureau ANP gaat mensen op verzoek beschrijven met genderneutrale voornaamwoorden. Dat laat de persdienst weten aan Villamedia. Hoofdredacteur Freek Staps vindt dat het simpelweg een kwestie van meegaan met de tijd is: “Taal leeft, soms schuurt of wringt dat.”

Het journalistieke handboek van het ANP wordt aangepast: voor wie dat wil, kan er verwezen worden met ‘die’ in plaats van hij/hem of zij/haar. Ook ‘diens’ gaat tot de mogelijkheden behoren.

Het Transgender Netwerk Nederland toont zich tevreden. Woordvoerder Brand Berghouwer: “Mensen die buiten de hokjes ‘man’ of ‘vrouw’ vallen worden in het nieuws vaak alsnog in een van die hokjes geduwd.”

Mocht het noodzakelijk zijn, dan zal het ANP het stijlboek opnieuw aanpassen om te blijven voldoen aan de eisen van de veranderende samenleving.

