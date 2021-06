Populaire tv-komiek Jon Stewart: ‘Covid kwam uit lab uit Wuhan, de ziekte en de lab hebben dezelfde naam!’

Alhoewel nog niemand bewijs heeft kunnen overleggen dat het ook daadwerkelijk zo is, gaan er steeds meer stemmen op die beweren dat Covid-19 niet is begonnen als zogeheten zoönose, een virus dat overspring van dier op mens, maar als ontworpen virus in een laboratorium, dat vervolgens ontsnapt is. Behalve de ‘Amerikaanse Jaap van Dissel’ Anthony Fauci is nu ook Jon Stewart, voormalig presentator van comedyprogramma’s op televisie, die mening toegedaan.

Stewart was te gast in zijn voormalige programma The Late Show, waar hij uitlegde dat hij denkt dat Covid-19 is ontstaan in een laboratorium in Wuhan in China. “De ziekte en het lab hebben dezelfde naam,” riep hij enkele keren gefrustreerd uit. Ook kwam Stewart met een gedachtenexperiment: wat nu als er een chocoladepandemie uitbreekt in Pennsylvania, waar chocoladegigant Hershey’s hun fabriek heeft staan. “Misschien heeft een stoomschop seks gehad met een cacaoboon? Of… het is de f*cking chocoladefabriek! Misschien is dát het.”

De Amerikaanse inlichtingendiensten zijn momenteel bezig met een onderzoek naar de daadwerkelijke oorzaak van de corona-uitbraak. De bevindingen worden over enkele maanden gepubliceerd.