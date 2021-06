Prins Harry loog over dichtdraaien van geldkraan: Prins Charles gaf hem en Meghan Markle miljoenen

De afgelopen maanden zijn Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle meerdere malen in het nieuws geweest omdat ze kritiek hadden op de Britse koninklijke familie. Markle beweerde onder meer dat zij racistisch bejegend zou zijn, en dat zij als stel belabberd behandeld werden door de royals.

Ook Prins Harry deed een duit in het zakje. Hij en Meghan zouden financieel in de steek zijn gelaten door zijn blauwbloedige familie. “Mijn familie heeft de geldkraan voor mij dichtgedraaid, waardoor ik zelf onze beveiliging moest betalen,” aldus Harry. “De inkomsten werden stopgezet in het eerste kwartaal van 2020. Ik kan nog teren op het geld dat mijn moeder mij naliet, maar zonder dat hadden we dit niet kunnen doen.”

Maar dat klopt niet, aldus De Telegraaf. Want uit de financiële administratie van Prins Charles – Harry’s vader – blijkt dat de troonopvolger zijn twee zoons, William en Harry, in totaal maar liefst 5,2 miljoen euro heeft gegeven, verdeeld over hun twee. De bedoeling van die “gift” was nadrukkelijk om Harry en Meghan te helpen gedurende hun “overgangsperiode” waarbij ze onafhankelijk zouden worden van de koninklijke familie.

Momenteel is de financiering wél stopgezet. Meghan en Harry hebben zelfs (wat?) ontvangen geld terugbetaald. Maar dat komt omdat ze nu daadwerkelijk financieel onafhankelijk zijn en hun luxe leven zélf kunnen voortzetten, niet omdat ze op brute wijze aan hun lot werden overgelaten.