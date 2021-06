Proest! Boerentreiterende minister Schouten wil stijgende zelfmoordcijfers onder boeren terugdringen

Het is niet de bedoeling dat boeren, die door steeds veranderende wet- en regelgeving, financiële zorgen, onzekerheid over de toekomst en soms felle kritiek vanuit de maatschappij, zelfmoord plegen. Demissionair minister Carola Schouten, die het de boeren zelf ook alleen maar moeilijker maakt, wil nu dat er tijdig professionele hulp kan worden geboden. Geloofwaardig? Mwoah..



Hier kun je toch alleen maar cynisch van worden? ‘Moeilijke omstandigheden waarmee boeren, tuinders en vissers soms te maken krijgen, leiden in sommige gevallen tot grote psychosociale druk, waar ook het gezin en de omgeving door kunnen worden geraakt’, zo zegt landbouwminister Schouten (CU) tegen RTV Oost.

Dat we het je praktisch onmogelijk maken om fatsoenlijk je werk te kunnen doen en je hoofd boven water te houden, is nog geen reden om zelfmoord te plegen, is de boodschap. Als boer kun je er dus eigenlijk maar beter op tijd uitstappen en de boel verkopen, of tijdig hulp zoeken en hopen dat je ondanks alle “psychosociale druk” je onderneming overeind kunt houden. Want minister Schouten komt misschien met een foldertje van de Rijksoverheid je tranen drogen, maar denk maar niet dat zij het boerenbestaan een stukje draaglijker gaat maken.

Er wordt namelijk met geen woord gesproken over het idee dat er misschien nu echt eens iets moet worden gedaan aan de onmogelijke situatie waar veel boeren zich nu in bevinden. Ze had namelijk ook aan de bel kunnen trekken en kunnen zeggen dat de overheid te ver is gegaan.

‘Zoek professionele hulp’ is slechts een pleistertje voor het probleem, en voor Schouten kennelijk de oplossing. Voor haar eigen politieke probleem, welteverstaan. Want boeren hebben er niets aan. Of is dat allemaal soms één groot complot om de BBB op te stuwen tot 20 zetels in de peilingen? Dan moeten minister Schouten en haar entourage vooral zo doorgaan!