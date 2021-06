PvdA’er (!) Ronald Plasterk veegt de vloer aan met Klimaatakkoord: ‘Compleet irrationeel, gekkigheid!’

Oud-minister Ronald Plasterk veegt op schitterende wijze de vloer aan met het Klimaatakkoord, en dan met name met de nep-duurzame stroomopwekking via biomassa die ons door de strot wordt geduwd door GroenLinks. Zoveel gekkigheid, schrijft de PvdA’er (!), heeft hij van zijn leven nog niet gezien.

Je zult het misschien niet geloven, maar de Nederlandse natuur en ons milieu zijn er de afgelopen jaren op achteruit gegaan. Niet door het wangedrag van al die rechtse types die lak hebben aan alles wat groen is, maar door het Klimaatverdrag en dan met name door het item waar GroenLinks zo ontzettend veel van houdt: biomassa.

Nee, dat zeg ik niet (één van die rechtse types waar ik het eerder over had). Dat zegt PvdA’er en oud-minister Ronald Plasterk in zijn Telegraaf-column. Lees maar.

“Ieder kind begrijpt dat, als het je doel is om CO₂-uitstoot te verminderen, je niet op industriële schaal massaal hout in brand moet steken,” aldus Plasterk. Nou ja, elk kind wel, maar elke GroenLinkser blijkbaar weer niet. Want, schrijft hij vervolgens, “In 2004 was van het energieverbruik 1,8% biomassa, nu is dat percentage meer dan verdrievoudigd naar 6%. Dus met dank aan alle GL-wethouders wordt er nu drie keer zoveel biomassa verbrand!”

En nee, hij overdrijft niet. Plasterk heeft namelijk gewoon even naar de cijfers gekeken en dan is de conclusie overduidelijk: GroenLinks en biomassa maken onze natuur kapot. “60% van de ’duurzame’ energie bestaat nu uit biomassa,” legt hij uit. “De stijging van duurzame energie is dus een compleet papieren werkelijkheid, want de stijging zit voor het grootste deel in een energievorm die meer CO₂ uitstoot dan fossiele brandstof, plus dat we de natuur en de leefomgeving aan het verwoesten zijn.”

Natuurlijk is het ook nog eens zo dat GroenLinks en eigenlijk dat hele Klimaatakkoord aardgas de oorlog verklaren. Dit terwijl ze in de rest van Europa juist zoveel mogelijk met gas gaan werken, omdat dit zo schoon is. De Nederlandse kartelhaat voor aardgas is volkomen “irrationeel,” stelt Plasterk terecht. Maar ja, wie zegt ook dat het rationeel moet zijn? De groene gekte is immers niets meer of minder dan een sekte. Nee, het is niet eens een religie. Het gaat veel verder dan dat.

Afijn. De conclusie is helder: GroenLinks is een partij die een hékel heeft aan de natuur. Als je van groen houdt moet je dus vooral niet op die biomassa-liefhebbende communisten stemmen.

