PVV hekelt “vertroeteling” asielzoekers bij huisvesting: ‘De gewone Nederlander lijdt onder enorme woningnood’

Terwijl de huur- én huizenprijzen de pan uit rijzen en de woningnood met het jaar erger wordt, gaat de huisvesting van asielzoekers en statushouders gestaag door. Gemeenten trekken al langer aan de bel dat deze voorkeursbehandeling veel problemen oplevert, en ook de PVV vindt dit beleid nergens op slaan. De partij vindt het voortrekken van asielzoekers “een klap in het gezicht van alle Nederlanders.”

PVV-Kamerleden Gidi Markuszower en Alexander Kops dienen namens hun partij enkele Kamervragen in over de huisvesting van asielzoekers. Nog steeds krijgen zij met voorrang een huis boven Nederlanders die daar soms tientallen jaren op wachten. Ze vinden het een klap in het gezicht dat statushouders, in deze economische onzekere tijden, zo’n luxueuze behandeling krijgen. Het is volgens de politici niet uit te leggen naar andere Nederlanders, die overal naast grijpen.

Asielzoekers worden vertroeteld en krijgen luxueuze huisvesting. Terwijl de gewone Nederlander lijdt onder enorme woningnood. Schriftelijke vragen samen met ⁦@KopsPVV⁩ pic.twitter.com/7uK6DLLr9E — Gidi Markuszower (@GidiMarkuszower) June 2, 2021

Opnieuw worden er miljoenen gespendeerd in het huisvesten van asielzoekers, deze trend, van wat Markuszower ‘vertroeteling’ noemt, zien we al jaren gebeuren. Asielzoekers en statushouders krijgen in veel gevallen een voorkeursbehandeling. Dit vertroetelbeleid is inmiddels zo uit de hand gelopen dat gemeenten zelfs bepaalde quota moeten halen. Gemeenten hebben zelf al meerdere malen aan de bel getrokken dat dit soort beleid in de praktijk haast onhaalbaar is en daarnaast ook nog eens de normale huizenmarkt verziekt.

Toch blijft dit opengrenzenkabinet maar strooien met geld alsof we een eindeloze akker met geldbomen hebben in Nederland. Als de overheid geen miljarden verspild met zwendelachtige mondkapjesdeals, dan wel in het verzieken van de toch al verprutste huizenmarkt in Nederland. Maar goed, voor dat geld hebben de asielzoekers dan wél een vijfsterrenwoning. Dat mag ook wat kosten, nietwaar?

