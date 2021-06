Richard de Mos (Hart voor Den Haag) gaat los op slooprellers na winst Oranje: ‘Zero tolerance, geen kopje thee!’

Richard de Mos – voorman van Hart voor Den Haag – is woest dat “tuig van de richel” zich zondagavond na de winst van Oranje tegen Oekraïne “ernstig misdragen” heeft in de Hofstad. Waar de rest van Nederland op positieve wijze een feestje vierde, grepen “jongeren” in de Hofstad de gelegenheid namelijk aan om weer van alles en nog wat te slopen. “Ik wil weten hoeveel arrestaties er zijn verricht,” eist De Mos terecht van de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

Na de winst van het Nederlands elftal op Oekraïne is het zondagavond op het Jonckbloetplein in het Haagse Laakkwartier onrustig geweest. En met onrustig bedoel ik dat de boel weer eens kort en klein werd geslagen. Of, zoals Richard de Mos van Hart voor Vandaag het stelt: “Groepen losgeslagen volidioten stichtten brand op straat, staken vuurwerk af en bekogelden agenten met stenen.” Uiteindelijk was het zo erg, dat de ME moest ingrijpen. Zelfs de brandweer kwam eraan te pas omdat de krankzinnige hooligans fietsen in de fik hadden gestoken.

“Ik wil weten hoeveel arrestaties er zijn verricht,” zegt De Mos tegen het Haagse stadsbestuur, “of op basis van de beelden nog verricht gaan worden. Ook moet de aangerichte schade volledig op deze lui worden verhaald.”

Zoals gebruikelijk was het stadsbestuur weer eens veel te soft – en dat is het steeds tegen dit soort zogenaamde “jongeren.” Dat vindt De Mos ook. “Straks wordt er weer één of ander rapportje gepresenteerd over hoe zielig die jongeren zijn (2). Die zogenaamd zielige jongeren pakken iedere gelegenheid aan om de boel te slopen. Daar past zero tolerance in plaats van een kopje thee,” foetert hij volkomen terecht.

Daarom eist De Mos actie. De daders moeten gebiedsverboden en huisarrest krijgen, vindt hij. Sterker nog: Jeugdzorg moet er ook bij betrokken worden en gasten/hooligans die zich meerdere keren schuldig maken aan dit soort wangedrag dienen uit huis geplaatst te worden. Als papa en mama niet voor ze kunnen zorgen en geen verantwoordelijkheid voor ze nemen is dat de enige logische consequentie.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Helemaal correct natuurlijk, alleen is er één klein probleem: die Haagse regenten gaan hier natuurlijk helemaal niets mee doen. Er zal een nieuw huilrapportje komen, en daar gaan ze het dan weer bij laten. Ondertussen wordt de stad steeds vaker en steeds harder gesloopt door jongerentuig. Er moet nog worden gespeeld tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië. We houden ons hart vast.