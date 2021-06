Rutte bemoeit zich met de interne aangelegenheden van Hongarije: ‘Anti-homowet is verschrikkelijk!’

Mark Rutte heeft voor de zoveelste keer vanuit het kabinet kritiek geleverd op het kabinet geleid door Viktor Orban in Hongarije. Want, stelt onze premier die blijkbaar enorm veel tijd over heeft om zich te bemoeien met andere landen, de wet die daar onlangs werd aangenomen is puur en simpel “anti-homo.” En dat is “verschrikkelijk.”

“Als Europa, naast een markt- en munteenheid ook een waarde-gemeenschap is, en dat vinden we allemaal, dan kan het niet waar zijn dat in de Europese Unie een land zoiets achterlijks uithaalt als de Hongaren nu doen,” aldus Rutte.

Like onze gloednieuwe Facebook-pagina!

Luister eens, dat Hongaren geen hormonenblokkers willen geven aan kinderen vind ik niet meer dan logisch. Maar dat ze het verbieden om homo’s of transgenders te tonen in boeken, films en reclames is natuurlijk belachelijk. Dat vind ik ook. Niet alleen omdat ik geloof dat homo’s en hetero’s gelijkwaardig behandeld dienen te worden, maar ook omdat de overheid zich niet zo heeft te bemoeien met de inhoud van dit soort zaken.

Maar er is wel een klein probleempje… Hongarije is een ander land. In andere landen hebben ze andere culturen en andere normen en waarden. Het is niet aan ons om ónze waarden en normen aan hen op te leggen, ook niet als wij vinden dat hún normen deels “achterlopen.” Als zij dat ook zouden doen, zouden we namelijk een enorm probleem hebben; dan krijgen we ineens acties van Hongarije en Polen in Brussel om ons te “straffen” omdat wij juist het tegengestelde doen wat betreft homo’s, transgenders, en andere seksuele minderheden.

Elk land is soeverein. Het is niet aan hen om óns de wet voor te schrijven, en het is niet aan óns om hén de wet voor te schrijven. Punt.

Maar Rutte denkt daar dus heel anders over. Want als Hongarije en Polen dingen doen waar hij niet blij mee is gaat hij vol op het orgel. Hij bekritiseert ze agressief, en gaat zelfs nóg verder door vanuit Europa actie te eisen.

Het is en blijft apart om te zien. Rutte en consorten zijn postmodernisten pur sang, want inhoudt dat ze eigenlijk alle inherente waarden en ideeën verwerpen. Alles is subjectief, de waarheid bestaat niet. ‘Vrouw’ en ‘man’ worden door dit soort types in academische kringen zelfs tussen aanhalingstekens geschreven, want gender is geen vaststaand gegeven. Oh nee, het is allemaal een ‘sociale constructie.’

Behalve als het over alles rond woke gaat. Dan zijn deze types juist opeens de meest dictatoriale gelovigen van allemaal. ‘Mensenrechten’ worden bij hen nooit tussen aanhalingstekens geschreven, terwijl dat soort ‘rechten’ natuurlijk veel meer een constructie zijn dan gender, wat nogal biologisch bepaald is.

Dat geldt ook voor hun LHBTI+-opvattingen. Wat die betreft zijn ze ronduit totalitair. En niet alleen dat, oh nee, ze zijn ook nog eens bijzonder evangelistisch en zelfs imperialistisch. Niet alleen moet iedereen in eigen land er dezelfde opvattingen op nahouden als zij op dit soort onderwerpen, maar andere landen moeten dat ook. De oude Roomse Kerk is er niets bij.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Hier is een idee: laten we individuele landen en volkeren gewoon zélf laten bepalen hoe ze willen leven, en welke waarden ze aanhangen. Zij laten ons met rust, en wij laten hen met rust. Zo zorgen we ervoor dat we géén ruzies krijgen, en dat we allemaal op een manier kunnen leven waar wíj́ blij van worden. Dus ook de Hongaren met hun nieuwe LHBTI+-wet. Lijkt me eenvoudig, toch?