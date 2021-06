Rutte klaagde in sms’jes over coronakritiek Pieter Omtzigt: ‘Helaas! Onrustig, onjuist insinuaties’

Aan de vooravond van de uitbraak van coronavirus in Nederland, heeft premier Rutte in sms’jes zich laatdunkend uitgelaten over de “onrustige” reactie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op een brief van het ministerie van Volksgezondheid over de op dat moment ontluikende pandemie.

Dat blijkt uit communicatie die de Rijksoverheid heeft vrijgegeven na een WOB-verzoek. Omtzigt zou ‘insinueren dat het kabinet te weinig zou doen en het virus onderschat, (en te laat is met aanpassen van het reisadvies),’ klaagde Rutte op 25 februari 2020. “Niet correct.”

Het is niet voor het eerst dat Rutte zich achter de schermen geïrriteerd uitlaat over Omtzigt. Eerder al deed hij dat tijdens de kabinetsformatie, waardoor een parlementaire rel ontstond die leidde tot een aangenomen motie van afkeuring jegens de premier en aanzienlijke vertraging in het formatieproces.