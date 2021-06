Sigrid Kaag (D66) onder vuur: neemt vliegtuig naar Luxemburg, terwijl ze met de trein had gekund

Hé daar is de PH-GOV! Korte vlucht: het #regeringsvliegtuig is inmiddels geland in Luxemburg 🇱🇺 @ministerBZ @SigridKaag naar Raad Buitenlandse Zaken ✈️

📸 @notreg #nlspot @MicHighClub pic.twitter.com/Mn458uwIRY

— Menno Swart (@MennoSwart) June 20, 2021