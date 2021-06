Sjoerdsma (D66) haalt uit naar Defensieminister Bijleveld: ‘Onvoldoende besef over belang Afghaanse tolken’

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma neemt het op voor de Afghaanse tolken die met gevaar voor eigen leven de Nederlandse militairen tijdens hun missies hebben gesteund. Wat hem betreft heeft minister van Defensie Ank Bijleveld ‘onvoldoende besef’ over het gevaar dat zij momenteel lopen. Dat meldt De Nieuws BV op NPO Radio 1.

De tolken zijn ontzettend belangrijk geweest voor de Nederlandse missies in Afghanistan. In ruil voor hun verdiensten zouden ze asiel krijgen in Nederland, maar Defensie lijkt zich tegen die deal te verzetten nu het moet worden waargemaakt. In de praktijk betekent dit dat de tolken worden overgeleverd aan het lot. De Taliban ziet ze namelijk als collaborateurs, dus zijn ze hun leven niet meer zeker nu de NAVO-troepen op het punt staan om terug te trekken.

Er moet dus snel wat gebeuren want anders kleeft er straks bloed aan de handen van Defensie. Én dan denken toekomstige tolken wel twee keer na voor ze met de Nederlandse overheid in zee gaan.

Minister Bijleveld lijkt die druk echter totaal niet te voelen. Vorige week werd het parlement vertrouwelijk bijgepraat. Sjoerdsma zegt zich toen ‘het leplazarus’ te zijn geschrokken. “Je moet beginnen met hen benaderen. (…) Dat was gewoon niet gebeurd! Niet gebeurd! Er is gewoon afgewacht.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het heeft er werkelijk alle schijn van dat Defensie en minister Bijleveld eigenlijk gewoon hopen dat ‘het probleem’ vanzelf verdwijnt. Dat is in ieder geval de indruk die al zeker een jaar wordt gewekt en dat is werkelijk schandalig.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!