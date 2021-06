SP komt met motie om eigen risico zorg te bevriezen op 385 euro: ‘Gok dat ‘ie het gaat halen’

Vandaag is de SP met een motie gekomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om het eigen risico in de zorg volgend jaar niet te laten stijgen. Want, stelt het socialistische Kamerlid Peter Kwint, dat zou écht volstrekt onacceptabel zijn. De motie wordt gesteund door onder andere het CDA, de PVV, GroenLinks, SGP, JA21, Groep van Haga, BoerBurgerBeweging, DENK… en nou ja, eigenlijk gewoon door iedereen.

SP-Tweede Kamerlid Peter Kwint vindt het onbestaanbaar dat er een eigen risico is in de zorg. Want, stelt hij, eigenlijk is dat niets meer of minder dan “een idiote boete op ziek zijn.” Daarom willen hij en zijn partij dat het eigen risico helemaal komt te vervallen.

Maar dat gaat de SP vooralsnog niet lukken, weet Kwint. Daarom kwam hij vandaag met een ander voorstel in de Tweede Kamer, namelijk om – via een motie – het kabinet op te roepen de eigen bijdrage in het nieuwe jaar in ieder geval niet te verhogen.

De motie van Kwint werd ondertekend door vrijwel álle andere partijen, waaronder regeringspartijen als het CDA, de VVD en D66. Maar ook GroenLinks, de PVV, SGP, JA21, Groep Van Haga, BBB, DENK, FVD en Volt (o.a.) deden mee.

Oftewel, de hele Tweede Kamer steunt het.

Kwints conclusie: “Gok dat ie het gaat halen.”