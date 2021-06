SP wil scheiding aanvragen tussen zichzelf en jongerenbeweging ROOD: ‘Onoverbrugbaar verschil’

De Socialistische Partij (SP) moet het binnenkort vermoedelijk zonder een eigen jongerenbeweging stellen. Dat is de uitkomst van een onderzoeksrapport naar de onmin waarin de moederpartij en jongerenbeweging ROOD zich bevinden. De twee kamen in aanvaring, nadat ROOD-leden bestuursleden met openlijke communistische fantasieën over staatsgrepen in het bestuur verkozen. De SP royeerde deze mensen en wilde ze ook bij ROOD weg hebben, maar de jongerenbeweging hield juist vast aan deze mensen.

Een onderzoekscommissie ging aan de slag om te bezien hoe de situatie te lijmen is, maar concludeert dat dit niet meer mogelijk is. Een “nette scheiding” tussen de partij en de jongerenafdeling moet bewerkstelligd worden, is het advies.

Na de boedelscheiding van SP en ROOD zal de partij van Lilian Marijnissen een nieuwe jongerenbeweging moeten oprichten. De banden tussen de twee organisaties zal hechter dan voorheen moeten worden, adviseert de commissie. De voorzitter moet een plek krijgen in het SP-partijbestuur.

Het is nu aan de partijraad van de SP om hier op 26 juni definitief mee in te stemmen, maar ROOD hoopt dat een breuk nog altijd afwendbaar is.

