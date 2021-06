Stalinistisch PvdD verbiedt eigen politici om in openbaar dierlijke producten te eten: ‘in strijd met voorbeeldrol’

De compleet doorgeslagen dierenpartij laat haar paternalistische karakter zien in de net nieuw ingevoerde gedragscode: politici en bestuursleden mogen als ze in functie zijn geen dierlijke producten meer consumeren. De dwingelandij waar de partij haar eigen leden aan onderwerpt is natuurlijk compleet van de zotte; partijleden worden zo in al hun uitingen en gedragingen aangestuurd door de partijtop. Leuke partij wel…

Het totalitaire karakter van de partij wordt nog maar eens bevestigd. Tijdens het partijcongres van de dierenpartij boog men zich over de ‘voorbeeldrol’ van PvdD-politici en bestuurders. Volgens de partij is het namelijk hartstikke normaal dat wanneer mensen uit hun gelederen in functie zijn, zij zich aan alle wensen van de partij houden. Dus tijdens de pauze van een raadsvergadering of Kamerdebat mogen PvdD-politici niet langer meer een eitje eten, aldus de Telegraaf.

Sommige partijleden vroegen zich ook af of dit betrekking had op de kleding die PvdD’ers droegen, maar volgens partijvoorzitter Marnix van der Werf gaat het voor nu alleen om het eetgedrag: “Als jij als vertegenwoordiger van de partij een lunchpauze hebt in het provinciehuis is het de bedoeling dat je plantaardig eet.”

Als het aan de partij ligt, en zij hypothetisch gezien steeds meer zeggenschap krijgen in dit land, dan mogen andere politici en de bevolking ook het eetgedrag gaan aanpassen. De Utrechtse afdeling van de partij heeft de gemeenteraad al kunnen onderwerpen aan een vega-quota bij bijeenkomsten. De helft van het eten tijdens een raadspauze MOET vegetarisch of veganistisch zijn.

Zoals we al eerder zagen bij de aangepaste wetsvoorstel van de Dierenwet, schuwt de PvdD het niet om alles wat niet diervriendelijk zou zijn te verbieden. Dit soort ‘gedragscodes’ en voorstellen zijn nog maar het begin als het aan de fanatieke dierenpartij ligt.