Tirannieke PvdD gaat via Dierenwet mogelijk verbod op huisdieren invoeren: “Goed nieuws!”

De nieuwe dierenwet, een aangepaste amendement ingediend door de Partij voor de Dieren, is geruisloos door de Eerste én Tweede Kamer geloosd. Nu de beleidsmakers eens goed hebben gekeken naar de inhoud van dit wetsvoorstel blijkt dat ons parlement akkoord is gegaan met een rampzalig huisdierenverbod. De PvdD-dierenwet is zo breed te interpreteren dat we mogelijk vanaf 2023 geen vogels of konijnen meer in hokjes mogen houden. Alles moet verboden worden, aldus Kamermeerderheden aangevoerd door de repressieve dierenknuffelende fanaten van de PvdD.

Huisdiereigenaren gaan een vreemde toekomst tegemoet. Doordat zowel de Tweede als de Eerste Kamer lagen te slapen is een radicale anti-huisdierenwet aangenomen. De nieuwe wet stelt namelijk dat “het zal niet langer zijn toegestaan om dieren te houden in een huisvestingssysteem dat hen permanent de mogelijkheid ontneemt om hun natuurlijke gedrag te vertonen.”

Goed nieuws: minister Schouten bevestigt dat ze de aangepaste Wet Dieren gaat uitvoeren. 🥳 pic.twitter.com/Z8rk6lPQm2 — Partij voor de Dieren (@PartijvdDieren) June 1, 2021

De wet is nog nauwelijks aangenomen en minister Carola Schouten zit er al mee in de maag, aldus het AD. De wet gaat namelijk niet alleen over vee, maar ook over onze geliefde huisdieren. Hoogleraar Bas Rodenburg zegt dat de wet slaat op alle dieren die in een kooi zitten. Dus ook een konijn of een vogel valt onder de wet. Rodenburg vraagt zich wel af of de wet te handhaven valt voor huisdieren. We hebben echter eerder gezien waar de radicale dieren- en milieuwappies toe in staat zijn. Voor je het weet stappen ze naar de rechter om het huisdierenverbod af te dwingen.

Ondertussen viert men bij de PvdD groot feest, want terwijl beide Kamers hun snor aan het drukken waren en aan het genieten waren van de zon, hebben zij het zoveelste burgerpestende plezierverbod kunnen invoeren. En zoals partijleider Ouwehand de minister nog maar eens laat benadrukken: de wet moet worden uitgevoerd. Dus zeg maar dag tegen je toekomstige huiskonijn.

