Supermarkten draaien coronamaatregelen terug: winkelwagentjes moeten weer voorzien worden van muntjes

Met minder dan duizend coronabesmettingen per dag gaan de Nederlandse supermarkten langzaam terug naar het oude normaal. Alhoewel het mondkapjesverbod – voorlopig – nog wel blijft gelden in de winkels, worden andere maatregelen wel versoepeld in ’s lands Jumbo’s, Albert Heijns en Lidls.

Sinds het voorjaar van 2020 waren de winkelwagentjes meestal van het slot, en konden ze zonder muntje van €0,50 of €1 door de winkel worden gereden. De muntsloten zijn weer geactiveerd in de meeste supermarkten, zo ontdekte het Algemeen Dagblad. Ook hebben personeelsleden bij de ingang, die de wagentjes verdeelden en schoonmaakten, inmiddels weer plaatsgenomen achter de kassa of in het magazijn.

Vestigingen van de Jumbo laten één voor één het muntloze bestaan achter zich. Albert Heijn beraadt zich op het overstappen naar het oude systeem. In winkels waar veel winkels door de wijk zwerven, zijn de muntsloten van AH-winkelwagentjes inmiddels alweer een tijdje actief.