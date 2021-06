Facebook blijft bij de beslissing om het account van de voormalig Amerikaanse president Donald Trump te schorsen. Over twee jaar zullen ze de beslissing pas heroverwegen, meldt The Wall Street Journal.

De doortraptheid van Facebook is werkelijk zonder grenzen. Het bedrijf heeft een onafhankelijke commissie samen laten stellen om naar het schorsingsbesluit te kijken. Dit Oversight Board heeft bepaald dat Facebook verkeerd zat, omdat ze geen termijn aan de schorsing hebben gekoppeld. ‘Oké’, zegt Facebook nu, ‘dan kijken we over twee jaar wel opnieuw naar deze beslissing’.

Als reden geven ze het volgende flut argument: ‘Gezien de ernst van de situatie die heeft geleid tot de schorsing van mr. Trump geloven wij dat zijn handelingen een zeer grove schending van onze regels zijn, waardoor de hoogste straf die wij kunnen geven hier op zijn plaats is.’

Facebook maakt het op deze manier alleen maar erger voor zichzelf, want het bedrijf heeft aangegeven dat er in het vervolg betere uitleg zal komen over de beweegredenen voor de schorsing van politieke figuren. Die uitleg gaat geheid tegen ze gebruikt worden, want er zijn nog genoeg politieke figuren met een Facebook-account die gedachtegoed delen dat lijnrecht tegen de waarden van het tech-bedrijf ingaat.

Facebook zit, net als andere sociale media-platformen, behoorlijk in de penarie wat dat betreft. De wijze waarop zij met vrijheid van meningsuiting omgaan verschilt niet zoveel meer van overheden als Rusland en China. Die overheden zijn er alleen een stuk eerlijker (en duidelijker) over en hebben nauwelijks iets te vrezen van kritiek vanuit de bevolking. Als tech-giganten vaker dit soort beleid gaan voeren dan lopen de consumenten massaal weg en vinden wel een alternatief.

