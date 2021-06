De zomer staat voor de deur en de restrictie op het aantal mensen dat je thuis mag ontvangen is vervallen. Alle reden dus om deze zomer een mooi tuinfeest te organiseren om de schade van de afgelopen anderhalf jaar een beetje in te halen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je alle voorzichtigheid omtrent het coronavirus moet laten varen, want we zijn er nog steeds niet helemaal vanaf en de anderhalvemeterregel geldt nog steeds. Daarom geven we een aantal tips voor een coronaproof tuinfeest.

Desinfectiegel

Een kleine investering die al een hoop kan doen, is desinfectiegel voor de mensen die binnenkomen. Ook op het feest zelf kun je deze beschikbaar stellen voor je gasten. Zo verklein je de kans op verspreiding via de handen fors terwijl het maar een kleine investering is om te maken.

Creëer zitplekken

Om de anderhalvemeterregel zo goed mogelijk te faciliteren, is het handig om veel zitplekken te creëren op veilige afstand van elkaar. Als mensen blijven staan, is de kans groot dat ze vaak dichter bij elkaar komen dan anderhalve meter. Een eenmaal verworven zitplaats wordt niet zo snel opgegeven. Natuurlijk verliest je feestje hierdoor wat dynamiek, maar ook zittend kun je het gezellig hebben. Kom je tuinmeubelen tekort? Dan is je tuinfeest een goed excuus om te investeren in nieuwe, luxe tuinmeubelen waar je na het feestje zelf nog veel plezier van kunt hebben.

Geen snacks die met de handen gepakt worden

Wij Nederlanders zijn natuurlijk wel van de borrelnootjes en stukjes kaas voor op tafel tijdens een feestje. Dit is echter een uitnodiging om er allemaal met de handen aan te zitten en zorgt zo voor een verspreidingsrisico. Prikkertjes in je kaasblokjes en plakjes worst kunnen dit probleem al een heel stuk verminderen.

Blikjes in plaats van flesjes

Ben je van plan om een voorraad bier in te slaan voor je tuinfeest? Kies dan voor blikjes in plaats van flesjes. Flesjes zorgen ervoor dat iedereen de flesopener in de handen krijgt, en dat is natuurlijk niet hygiënisch. Bij blikjes heb je daar geen last van. Een bijkomend voordeel is dat je blikjes voorlopig nog gewoon bij het plastic afval kunt doen in plaats van dat je zware kratten met lege flesjes terug moet brengen naar de supermarkt.

Een veilig feest kan dus best, als je overal maar even goed over nadenkt om te bedenken of er veiligere alternatieven zijn. Daarna wordt het gewoon een kwestie van genieten dat je weer met al je lieve vrienden en familieleden een feestje kunt vieren!