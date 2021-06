Trotse Zwitserse politici komen wél gewoon voor hun land op: ‘We willen niet de pinautomaat van de EU worden’

De populaire Zwitserse politicus Thomas Aeschi (SVP) is helemaal klaar met de Europese Unie. Want, zegt hij, als Brussel zijn zin krijgt eindigen de Zwitsers als “de pinautomaat van de EU.” Dat willen de inwoners van dit schitterende bergstaatje ten koste van alles voorkomen. Ongelooflijk genoeg vinden die gewone burgers hun politici daarbij aan hun zijde. Want ja, in Zwitserland zijn er nog wel politieke leiders die de belangen en meningen van hun volk serieus nemen. Daar wél.

De Quote van de Week van Omroep ON! komt deze week van Thomas Aeschi, “de meest populaire politicus van Zwitserland” van de ‘rechts-populistische‘ (en grootste!) partij van dat land, de SVP. “Ik kan voelen, en ik denk anderen ook, dat de publieke opinie [over de relatie met Brussel, waarmee de onderhandelingen onlangs werden stopgezet] is veranderd vanwege de problemen van de EU: de hele schuldencrisis, armoede in het Zuiden en Oosten van de EU. Veel Zwitsers zijn bang dat de EU Zwitserland behandelt als een pinautomaat en dat ze verwachten dat de Zwitsers overmatige geldsommen gaan betalen om de EU te financieren.”

Zwitserland trapt op de rem en wil “geen pinautomaat van de #EU” worden, aldus Thomas Aeschi in #QuotevdWeek.

Daarom heeft Zwitserland onlangs de onderhandelingen met de EU over een nieuw, alles behelzend akkoord, beëindigd. Want zomaar even geld overmaken aan die mafketels in Brussel, en aan de onverantwoordelijke zielen in, zeg, Italië, Frankrijk, Spanje, Bulgarije en wat dies meer zij, tja, daar hebben ze terecht geen zin in.

De EU wilde in de onderhandelingen onder meer vrij verkeer van personen en goederen. Maar de Zwitsers zijn niet achterlijk. Die beseffen heus wel dat als ze daar eenmaal mee akkoord gaan, de soevereiniteit van hun land onomkeerbaar is aangetast. Want nee, Zwitsers zijn niet achterlijk. Zíj́ niet. Want zij begrijpen maar al te goed hoe dit spel gespeeld wordt.

Wat zou het geweldig zijn als Nederland ook dit soort leiders had. Maar nee. Wij moeten het doen met Mark “Build Back Better” Rutte en Sigrid “droomcoalitie met GroenLinks!” Kaag. De Zwitsers willen dan weliswaar niet de EU-pinautomaat worden, maar wij Nederlanders staan kennelijk maar wát graag klaar om die functie te vervullen!

