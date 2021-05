Hup Zwitserland! Enig overgebleven Europese vrijstaat beëindigt EU-onderhandelingen: “Vrezen voor soevereiniteit”

Het is ongelooflijk, maar er is dan tóch nog een echte vrijstaat in West-Europa. Het gaat natuurlijk om, hoe kan het ook anders, Zwitserland. Want dat land heeft besloten om na zeven lange jaren de onderhandelingen met de EU over een nieuw verdrag te beëindigen. De reden? “Bern vreest voor een aantasting van de Zwitserse soevereiniteit.” Zo, zo. Er zijn dus tóch nog landen die zulke begrippen serieus nemen.

Teletekst komt met geweldig nieuws. Nou ja, niet zozeer voor ons, maar dan toch wel voor onze vrienden in Zwitserland. Want hun regering heeft besloten de onderhandelingen met de EU over een nieuw verdrag te beëindigen. En wel meteen. Die onderhandelingen werden gevoerd om de ruim 100 akkoorden tussen de EU en Zwitserland die er nu zijn te vervangen door één handig document. Maar dat bleek bij nader inzien toch niet zo’n goed idee.

Want, zegt de Zwitserse president nu, er zijn te grote “substantiële verschillen” tussen wat de Zwitsers willen en wat de EU eist. Op welk punt dan? Nou, het zal niemand verbazen wat er aan de hand is: volgens de NOS is Zwitserland bang dat het nieuwe verdrag, als het er wel komt, de nationale soevereiniteit aantast.

“Er bestaan grote zorgen over het vrije verkeer van EU-burgers en een einde aan de beschermende hoge Zwitserse lonen,” aldus de NOS.

Wat een vreugde voor Zwitsers, dat zij nog wél een regering hebben die de belangen van het eigen volk voorop zet, en die de nationale soevereiniteit beschermt. Hadden wij dat in Nederland ook maar.

Maar nee. In ons land moeten we het doen met een doorgeslagen linkse globalistische elite die meer, meer, meer “internationalisering” eist, en die “nationale belangen” en “nationale soevereiniteit” als vreselijke misdaden tegen de menselijkheid beschouwt. De Zwitsers hebben dat veel beter voor elkaar.