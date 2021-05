Informateur Hamer (PvdA) eist lawine aan linkse hobby’s in regeerakkoord: ‘Duurzame economie, inclusieve samenleving!’

Toen bekend werd dat PvdA’er Mariëtte Hamer informateur zou worden maakte heel rechts Nederland zich dan ook meteen enorme zorgen. Dit zou vrijwel zeker een extreemlinks kabinet gaan worden met een dito agenda. Nou, dat klopt. Want de informatiesectie zit er zo goed als op, en wat mevrouw Hamer wil zien in een nieuw regeerakkoord is linkse hobby na linkse hobby. Van een “inclusieve samenleving” tot “een duurzame economie.” Oh, en natuurlijk moet er ook “digitalisering” komen “en internationalisering.”



Vandaag mochten de rechtsige partijen langskomen bij Hamer, maar dat was vooral voor de bühne. Forum voor Democratie, JA21, de SGP, de BoerBurgerBeweging (BBB) en de fractie-Den Haan, die natuurlijk niet rechts is, maar toen ze nog bij 50Plus zat kon ze mogelijk wel zo ingedeeld worden. Waar ze naar op zoek is, zei ze tegen deze partijleiders, is een coalitie die het steun- en herstelbeleid van de coronacrisis “kan vormgeven.”

Nou ja, dat is deel één. Want in het uiteindelijke regeerakkoord wil ze ook thema’s opgenomen zien worden als “duurzame economie met versterking van het verdienvermogen,” een “inclusieve samenleving” en “digitalisering en internationalisering.” Dat heeft Hamer zelf zo opgeschreven in een schema dat ze, heel handig, mee heeft gegeven aan alle fractievoorzitters.

Het is natuurlijk ongekend. Dit is een ultralinkse agenda. Het is progressief paradepaardje na progressief paradepaardje. Als ook maar ietwat rechtse politicus kan je dit niet eens bijna steunen. Hilarisch genoeg zei Hamer nog wel tegen de partijleiders vandaag dat de coalitie nog niet gevormd is en dat ook zij ervoor in aanmerking komen, maar dat is natuurlijk je reinste onzin. Geen enkele rechtsige kleinere partij kan dit soort linkse gekte steunen. Doet zo’n kleine club dat wel, dan is het meteen einde oefening. Dan kunnen die parlementariërs beter maar meteen lid worden van de VVD. Want een geloofwaardig alternatief zijn ze dan écht niet meer.

Het is in kannen en kruiken. Hamer zal voor de bühne dat het nog alle kanten op kan, maar dat is flauwekul. Uit haar schema volgt logischer- én noodzakelijkerwijze dat er een uitgesproken linkse – ja, zelfs een radicaal-linkse – coalitie komt. Dus met VVD, CDA, D66, PvdA en, jawel, GroenLinks.

Wat een nachtmerrie!