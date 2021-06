Tweede Kamer aan ‘mondkapjesslijter’ Van Lienden: ‘Geef geld alsjeblieft terug’

De Tweede Kamer wil dat Sywert van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel het geld dat ze verdiend hebben met de mondkapjesdeal, teruggeven. Maar een terugbetaling afdwingen zit er voorlopig niet in.

Het is toch weer van een ongekende droevigheid bij het parlement. Het is overduidelijk dat Van Lienden heeft gelogen over het feit dat hij flink aan de mondkapjesdeal zou gaan verdienen.

Het is inmiddels ook overduidelijk dat ze dit bij het ministerie van Volksgezondheid vooraf wisten. En nog erger, ze wisten ook dat de deal volstrekt onnodig was. Toch wil de Tweede Kamer niet overgaan op het afdwingen van de terugbetaling, meldt NU.nl.

Van Lienden doet er vanaf het begin al alles aan om het enorme bedrag uit het zicht van de media te houden. De reacties die hij tot nu toe heeft gegeven kwamen allemaal neer op verhullende taal, onduidelijkheden en leugens.

Ook nu de Kamer hem dan eindelijk verzoekt om het bedrag terug te storten, wil meneer eerst de uitkomst van een onderzoek afwachten. Alsof er nog een kans bestaat dat daar een conclusie uitkomst die luidt: ‘Mooi gedaan kerel, niks mis mee. Goede deal!’ Kom op zeg.