Coördinator inkoop mondkapjes gooit Van Lienden voor bus: ‘Zijn kapjes hadden we niet nodig’

”De meeste mensen deugen, maar ja niet iedereen.”, aldus Rob van der Kolk. De voormalig coördinator van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) velt een dodelijk oordeel over de handelswijze van Van Lienden. Het CDA-lid heeft flink kunnen cashen tijdens deze crisis, terwijl zijn mondkapjes helemaal niet nodig waren. Door druk van het ministerie van VWS is het LCH uiteindelijk overstag gegaan.

Na een matig interview bij het programma Buitenhof, waar Van Lienden allesbehalve sterk overkwam, mengt de voormalig mondkapjes-coördinator van het ministerie van VWS zich ook in de discussie. Bij het radioprogramma Met het oog op morgen hekelt hij de handelswijze van de CDA’er en uit hij stevige kritiek op het departement van stuntelaar Hugo de Jonge.

Rob van der Kolk van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen over @Sywert van Lienden.: ''De meeste mensen deugen, maar ja niet iedereen.'' pic.twitter.com/dFy0jD1shg — NPO Radio 1 (@NPORadio1) June 7, 2021

In het gesprek haalt Van der Kolk hard uit naar Van Lienden. Hij heeft feitelijk gewoon iedereen lopen bedriegen, en vanaf het begin af aan alleen maar gedacht aan winst maken. De coördinator liet het niet na om een sneer uit te delen: “De meeste mensen deugen, maar niet iedereen. En dan kunt u denk ik heel goed invullen wie ik bedoel.”

Zonder winstoogmerk, dat was de afspraak. ‘’Ik werd verwittigd dat zij er waren en dat ze die brief niet ondertekend hadden. Ik liep naar buiten en dacht dit is niet pluis.‘’ Zegt Rob van der Kolk van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen in @oogopmorgen over @Sywert van Lienden. pic.twitter.com/a7cDTqbKoH — NPO Radio 1 (@NPORadio1) June 7, 2021

Vanaf het begin af aan had Van der Kolk geen vertrouwen in Van Lienden. Hij haalde rare fratsen uit en hield zich niet aan afspraken. Van Lienden had namelijk gelogen over het tekenen van een convenant waarin onder meer een geheimhoudingsverklaring stond en waarin stond dat partijen zonder winstoogmerk zouden werken – inmiddels weten we dat Van Lienden en consorten het zeer zeker niet ‘om niet’ deden.

Het ergste van allemaal is nog wel dat de mondkapjes van Van Lienden helemaal niet nodig waren. Door druk van buitenaf – Hugo’s ministerie, aldus Van der Kolk – heeft de CDA’er mazzel gehad:

“Je zit in een dilemma: wil je 98 of 99 procent zekerheid. Wij vonden dat 98 procent prima was. Maar het ministerie wilde 99 procent. Zij zeiden: kopen, kopen, kopen. En wij zeiden: het is niet nodig.”

Het is inmiddels duidelijk wat een smerige zaak dit is geworden: het ministerie van VWS heeft oerdom gehandeld én naast de verspilde 100 miljoen aan de lucratieve mondkapjeszwendel van Van Lienden heeft het ministerie iets meer dan 5 miljard euro verkwanseld in deze crisis. Daarnaast blijkt Van Lienden gewoon een enorme opportunist te zijn, die zelfs middenin een grote gezondheidscrisis over lijken gaat voor een miljoenendeal.

