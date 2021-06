Universiteit vindt sterrenkunde ‘racistisch’: ‘Zwarte gaten hebben alles te maken met huidskleur’

Cornell University in de Amerikaanse staat New York heeft afgelopen voorjaar studenten een keuzevak gegeven over het verband tussen het universum en racisme. Het verwijt is dat zwarte gaten wel degelijk iets met ras te maken hebben, zo schrijft de universiteit op hun website:

“Volgens conventionele wijsheid heeft het “zwart” uit “zwarte gaten” niets te maken met ras,” schrijft Cornell University: “Natuurlijk kan er geen verband zijn tussen de cosmos en het idee van raciale zwartheid. Of toch wel?” Volgens de opstellers van het vak wordt zo’n verbinding door kunstenaars en fictieschrijvers juist maar al te vaak “expliciet” wel gemaakt. “Theoriescheppers gebruiken astrologische concepten zoals ‘zwarte gaten’ en ‘event horizons’ om de rassengeschiedenis op creatieve wijze te interpreteren.” Ook muzikanten zouden zwartheid “oproepen” door ruimtekundige thema’s, denkt Cornell.

Wie zich had ingeschreven voor het vak, kon er drie studiepunten mee verdienen. Het vak stond open voor studenten sterrenkunde en vergelijkende literatuur.