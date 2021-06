UvA-medewerkers aan het huilen en ambtenaren boos: hun pensioenfonds belegt in ‘vies’ Shell

Het ABP, één van de grootste pensioenfondsen ter wereld, heeft zich de woede op de hals gehaald van de eigen klanten. UvA-medewerkers en ambtenaren zijn namelijk boos omdat het pensioenfonds meer is gaan investeren in olieconcern Shell.

ABP zegt vanaf 2050 klimaatneutraal te willen zijn in beleggingen, maar tot die tijd staat rendement voorop, zo blijkt uit Het Parool. En dan is Shell, dat nog zeker tot 2025 door wil gaan met het zoeken naar nieuwe olie- en gasvelden, natuurlijk een prima investering.

Ergens is het toch wel hilarisch dat medewerkers van universiteiten (niet alleen UvA-medewerkers zijn nu gaan klagen) en ambtenaren, die zelf zo graag dat klimaatgospel prediken, indirect geld pompen in Shell. Dat bedrijf werkt ook als een rode lap op een stier, want toen ABP investeerde in kolencentrales hoorde je ze nauwelijks.

ABP verdedigt de keuze voor deze investering trouwens door te zeggen dat ze inmiddels wel minder zijn gaan investeren in kolencentrales (van 8 procent van het beleggingsportfolio naar 4 procent). Het lijkt er dus niet op dat het pensioenfonds snel van gedachten zal gaan veranderen.

En dat hoeft ook helemaal niet erg te zijn als de gepensioneerde universiteitsmedewerkers en ambtenaren een deel van hun pensioengeld herbeleggen in klimaatneutrale initiatieven. Een uitgelezen kans om dat ‘bloedgeld’ groen te wassen! Waar wachten jullie dus nog op daar in Amsterdam