Van der Plas (BBB) na stroomstoring Tweede Kamer: ‘Hoe moet dit straks als Nederland vol staat met zonnepanelen?’

Vanochtend is voor enige ogenblikken de stroom uitgevallen in de Tweede Kamer en een groot deel van Den Haag. Inmiddels branden de lampen weer in het parlement, waarvoor ook een noodaggregaat te danken is, maar BBB-politica Caroline van der Plas was niet van plan dit incident ongemerkt de revue te laten passeren.

“De stroom is terug!”, aldus Van der Plas die de gelegenheid aangrijpt om een harde noot te kraken over de energietransitie waar Nederland momenteel in zit: “Hoe moet dit straks als Nederland vol staat met zonnepanelen, en 1 miljoen huizen van stroom moeten worden voorzien?”, aldus het kritische BBB-Kamerlid: “Het elektriciteitsnet kan het nu al niet aan. Typisch voorbeeld van beleid maken, zonder gevolgen in kaart te brengen,” besluit ze.

De stroomstoring in de Tweede Kamer heeft, behalve enig ongemak, niet geleid tot grote of gevaarlijke incidenten. Wel kwamen een VVD-medewerker en een bezoeker vast te zitten in een lift.