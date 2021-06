Van Houwelingen (FVD) zet aanval in op Landelijk Consortium Hulpmiddelen: ‘Sywert is een kleine vis!’

Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen heeft vol de aanval ingezet op het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. De FVD’er heeft namelijk eens goed naar de uitgaven van het ministerie van VWS gekeken en komt tot de conclusie dat het daar één grote kartelbende is. Monkapjesgodfather Sywert van Lienden is, zegt hij, eigenlijk maar een klein visje vergeleken met wat er systematisch gebeurt bij VWS en het LHC.

Bij NPO Radio 1 mocht Van Houwelingen (toch wat schokkend, want de publieke omroep probeert FVD’ers natuurlijk het liefst het zwijgen op te leggen dan wel vreselijk zwart te maken) daar het één en ander over zeggen.

Nou, zoals we gewend van hem zijn, nam Van Houwelingen bepaald geen blad voor de mond. Voor de achterlijke campagne “Fit op jouw manier” heeft de overheid flink “geïnvesteerd” in een website. Die website is uiteindelijk maar door 50.000 mensen bezocht. Dat komt neer op maar liefst 60 euro per bezoeker.

Lachwekkend. Nou ja, het zou grappig zijn als het hier niet om belastinggeld ging.

Maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. Want bij VWS gaat er veel meer mis, en dan met name bij het LCH. We hebben heel wat gehoord over Sywert van Lienden, en over de manier waarop die zichzelf heeft weten te verrijken tijdens de coronacrisis – en ten koste van de belastingbetaler – maar zijn ondernemende creativiteit en voorkeursbehandeling omdat hij toevallig een vriendje van het CDA is valt in het niet, aldus Van Houwelingen, bij andere zaken die er daar gebeurd zijn.

“Hij is een kleine vis,” zei Van Houwelingen over Van Lienden. “Wat daar gebeurd is, en daar hebben we redelijk betrouwbare aanwijzingen voor, in het Landelijk Consortium Hulpgoederen, daar hebben ze met zichzelf handel lopen drijven. Dat wil zeggen: ze hebben orders uitgezet onder condities, maar bij bedrijven die ze ook zelf bezitten. Dat is een kartel geweest.”

En het gekke hiervan? FVD is de enige die interesse toont in dit in de openbaarheid te brengen. Je gaat bijna denken dat de andere partijen dit soort walgelijke praktijken helemaal prima vinden. Maar dat zal niet. Toch?