Verkoopstyling: Zó zet jij jouw huis echt ‘in the picture’!

Wanneer je zelf wel eens door Funda scrolt weet je ongetwijfeld hoe belangrijk goede foto’s zijn bij het verkopen van een woning. Foto’s zijn een eerste visitekaartje voor woningzoekenden, en deze zijn dus van sterke invloed op de hoeveelheid aandacht die een woning krijgt. Om je woning nog beter over te laten komen op beeld, is verkoopstyling essentieel. Maar hoe zorg je er nou voor dat de styling van je huis in orde is? iQ Makelaars Midden-Groningen geeft je graag een aantal tips over de verkoopstyling, die ervoor zorgen dat de verkoopkansen van de woning vergroot worden.

Licht en ruimte

Allereerst is het belangrijk dat de woning licht oogt. Wanneer het overal zo licht mogelijk is, lijkt de woning meteen een stuk groter. Hiervoor kun je dus het beste de gordijnen zo ver mogelijk open doen, en bovendien is het belangrijk dat de foto’s de gemaakt worden op een dag met goed weer. Voor de ruimtelijkheid is het ook verstandig om zo weinig mogelijk spullen op het vloeroppervlak te laten staat. Vaak geldt less is more: ruim zoveel mogelijk onnodige losse spullen op om zo meer ruimte te creëren. Dit gaat dus niet alleen over rondslingerende rommel, maar bijvoorbeeld ook over onnodige opbergdozen, krukjes, tafeltjes en kastjes. Laat alleen staan wat echt van toegevoegde waarde is.

Neutrale inrichting

Je wilt natuurlijk dat zoveel mogelijk potentiële kopers zichzelf wel zien wonen in jouw huis. Hiervoor is het verstandig om de inrichting van de woning zoveel mogelijk neutraal te houden. Teveel verschillende kleuren en stijlen zorgen ervoor dat mensen niet door de inrichting heen kunnen kijken, terwijl een neutrale kleurstelling het makkelijker maakt om de mogelijkheden van de woning te zien. Kleine aanpassingen, zoals het verven van felgekleurde muren of het opbergen van excentrieke accessoires kunnen al gauw het verschil maken. Ook is het beter om geen persoonlijke spullen, zoals foto’s of kindertekeningen in beeld te brengen. Hierdoor krijgen woningzoekers sterker het idee dat ze naar andermans woning kijken, terwijl men het gevoel moet krijgen dat dit wellicht hun toekomstige huis zou kunnen zijn.

Sfeer creëren

Een neutrale styling betekent uiteraard niet dat er geen sfeer meer in de woning mag zijn; het creëren van sfeer heeft juist alleen maar een uitnodigend effect. Zorg daarom altijd voor een aantal accessoires, zoals kussens op de bank, kaarsen op tafel en hier en daar een bloemetje of een plant. Zolang je het beperkt en enigszins neutraal houdt, geeft dit toch altijd nét dat beetje extra huiselijkheid. Het gevoel dat men krijgt bij het zien van de woning is zeer doorslaggevend voor de uiteindelijke keuze, en een té strakke woning kan vaak een ongezellig gevoel geven.

Onderhoud

Potentiële kopers hebben natuurlijk het liefst een woning waar zo min mogelijk aan hoeft te gebeuren. Wanneer er dus kleine gebreken aan het huis zijn, zoals bijvoorbeeld loszittend behang of missende plinten, kun je er het beste voor zorgen dat dit opgelost wordt. Veel mensen letten juist op de details, en daarom is het zeker de moeite waard om dit soort mankementen te repareren.

Stylingadvies door iQ Makelaars

Bij het verkopen van een huis is het altijd verstandig om de hulp in te schakelen van een professionele makelaar. iQ Makelaars helpt je hierbij graag! Als verkoopmakelaar bieden we je stylingadvies en zorgen we voor professionele fotografie van de woning. Bovendien zorgen we ervoor dat jouw woning online en offline alle aandacht krijgt die nodig is voor een succesvolle verkoop! Doordat wij op basis van No Cure No Pay werken, hoef jij ook pas te betalen zodra de woning daadwerkelijk verkocht is. Ben jij van plan om jouw huis verkopen, en ontvang je hier graag advies en begeleiding bij? Kijk dan eens op onze website of neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder!