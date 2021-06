Versplintering Omtzigt-vermorzelmachine CDA vordert gestaag: kritische leden dwingen partijcongres af

Het blijft rommelen binnen de gelederen van het CDA. Gisteravond laat werd bekend dat het minimum ledenaantal om een partijcongres te organiseren ruimschoots is behaald. Het officiële verzoek zal vandaag worden ingediend bij het bestuur. De hoge partij bobo’s mogen zich gaan verantwoorden aan de tal van kritische leden die helemaal klaar zijn met de gang van zaken, zeker na het vertrek van Pieter Omtzigt.



De grote christendemocratische partij van weleer staat op het punt van instorten; van normale partijleden tot aan lokale politici en bestuurders, veel leden willen dat het hele verhaal op tafel komt te liggen. De partijtop moet zich verantwoorden én een politiek congres is bij uitstek de beste gelegenheid hiervoor. Zo’n 500 CDA-leden hebben zich achter deze oproep geschaard en zullen vandaag een officieel verzoek indienen.

UPDATE: Er hebben zich inmiddels zo’n vijfhonderd CDA-leden achter de oproep tot een extra congres geschaard. Officiële verzoek wordt morgen ingediend, waarna bestuur binnen acht weken een congres dient te organiseren.https://t.co/dX43HTyOD6 — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) June 14, 2021

Dit soort chaotische taferelen doet natuurlijk direct denken aan de situatie van de partij in 2010, want ook toen rommelde het enorm intern. Het grote verschil is natuurlijk dat veel partijleden al maandenlang, via de media, hebben meegekregen hoe een uitmuntend Kamerlid van hún partij zowel door het kabinet als de eigen partij ziek én weggepest is.

Het recent gelekte Omtzigt-rapport liet pijnlijk zien, aan de hand van onder meer screenshots van interne appgroepen, dat er een enorme tweedeling is in de partij.

Een nieuw partijcongres kan de partij alleen maar nog meer schade berokkenen. Veel leden vinden het een schande hoe men is omgegaan met Omtzigt, dus er zullen flink wat koppen moeten rollen om het vertrouwen in de partij te herstellen. Ondertussen lijkt de partijtop zelf vooral bezig te zijn met de kabinetsformatie. Die houding zal terugkomen als een boemerang. Het beruchte partijcongres in 2010 heeft de partij weinig goed gebracht, en voor jarenlang tot op het bot verdeeld. Maar het aankomende partijcongres kan de partij wellicht definitief haar machtsstatus kosten.