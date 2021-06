Verstappen wint spannende GP Frankrijk: in voorlaatste ronde wordt Hamilton geklopt

Max Verstappen heeft de GP van Frankrijk op zijn naam kunnen schrijven. In een uitermate spannende race wist Verstappen op het laatste moment Hamilton nog de baas te zijn. Rondenlang reed de kopman van Mercedes op kop, maar in de voorlaatste ronde was de Nederlander hem te slim af.

Met de winst heeft de coureur zijn nummer één positie in het WK-klassement weten te versterken. Verstappen mocht vandaag in poleposition startten nadat hij gisteren al ruim twee tienden van een seconde sneller was dan Lewis Hamilton.

Ondanks een matige start, waarbij hij direct zijn poleposition verloor, wist Verstappen het vlak voor het einde toch nog de koppositie terug te veroveren. Door een tactisch sterke race wist de coureur zijn grote concurrent in de voorlaatste ronde voorbij te snellen.

De beelden spreken voor zich: