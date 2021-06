[Video] Enorme brand en explosies in Londens trein- en metrostation

De brandweer in het zuiden van Londen is massaal uitgerukt wegens een enorme brand in het trein- en metrostation Elephant & Castle. Diverse winkels en auto’s zijn in vlammen opgegaan maar het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen.

Op onderstaande beelden is te zien hoe zich een gigantische rookpluim ontwikkelde midden in de stad. Op de tweede video is een explosie te zien.

🔴🇬🇧 La Brigada de Bomberos de Londres (LFB) dijo que se cree que el incendio comenzó en algunos garajes cercanos a la estación de tren Elephant and Castle. Diez camiones de bomberos y 70 bomberos se encuentran en el lugar.#London #Londres #Fire pic.twitter.com/5OarrR8dR9 — 🌍 Info 288 – INTERNACIONAL 🔴 ÚLTIMA HORA (@Info288Inter) June 28, 2021

Om kwart voor drie (Nederlandse tijd) kreeg de Londense politie een melding binnen van een grote brand. Rond half vier vanmiddag waren er al tien brandweerauto’s aanwezig en zo’n 70 brandweerlieden. Een uur later werd dit aangevuld met nog eens vijf extra brandweerwagens en 30 brandweermannen.

Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend, maar de Londense politie weet al wel te melden dat het waarschijnlijk niet om een terreuraanslag gaat:

Officers are supporting @LondonFire in Elephant and Castle. There are significant road closures in place and the public are advised to avoid the area. The incident is not believed to be terror related. — Southwark Police | Central South BCU (@MPSSouthwark) June 28, 2021

“Agenten zijn aan het ondersteunen bij de brand in Elephant & Castle. Er zijn degelijke wegafzettingen neergezet en burgers worden geadviseerd om weg te blijven uit de omgeving. Het incident lijkt niet terreur gerelateerd te zijn”, aldus de politie van Southwark. De woordvoerder van The London Fire Brigade heeft volgens The Standard gezegd dat de brand is ontstaan in de garages vlak naast het trein- en metrostation en niet in het station zelf. Dit wordt ook bevestigd door Mohsin Khan, een ingenieur die naast de garages van het trein- en metrostation aan het werk was, merkte op dat er brand was ontstaan en “letterlijk binnen tien seconden” de hele garage in vlammen bedekte, zegt hij tegen The Independent. Ook beschrijft hij hoe er meerdere kleine explosies vanuit de garage volgden na de uitslaande brand.

Rond half zes heeft de brandweer de brand onder controle kunnen krijgen, zo melden ze via Twitter.

The fire in #elephantandcastle is now under control. Firefighters will remain at the scene for the next few hours to dampen down the scene. Road closures are still in place in the area. pic.twitter.com/jAJge09Obg — London Fire Brigade (@LondonFire) June 28, 2021

Volgens ABC News schijnt er slechts één persoon gewond te zijn geraakt en te worden behandeld door ambulancepersoneel.