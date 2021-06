Video! Schreeuwende Sylvana Simons loopt woest weg bij debat over handelswijze NCTV: ‘Dit gaat over mensenlevens!’

Tijdens het debat over het functioneren over de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in de Tweede Kamer gisteravond (en vannacht) vond er een keiharde confrontatie plaats tussen Sylvana Simons van BIJ1 en minister Ferd Grapperhaus van het CDA. “Onvoorstelbaar, onvoorstelbaar!” riep Simons Grapperhaus toe toen die weigerde pas op de plaats te maken, waarna ze boos de Kamer uitliep.



Sylvana Simons is natuurlijk een enorm linkse haai. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar de manier waarop ze gisteravond/vannacht is losgegaan in debat met minister Grapperhaus over de manier waarop de NCTV opereert, nou, daarmee had ze gewoon een punt. Want dat de NCTV er een enorme puinhoop van maakt weten we al langer. Om maar een voorbeeldje te noemen, de NCTV bespioneerde jarenlang gewone Nederlandse burgers. Want hé, hartstikke leuk dat soort Big Brother-praktijken, en het kan technologisch allemaal, dus waarom niet.

Knettergek, natuurlijk. Want hoewel veel mensen denken dat de NCTV een officiële inlichtingendienst is, is dat niet het geval. Oh nee. Het is gewoon een armpje van het ministerie van Justitie. Een afdelinkje. En die heeft, zoals Farid Azarkan (DENK) gisteren terecht zei bij het debat, “niet meer bevoegdheden dan elke andere willekeurige afdeling binnen de overheid.”

Hoe dan ook, vannacht vond er dus een debat plaats in de Tweede Kamer over de werkwijze van de NCTV. Eén van de Kamerleden die uiterst fel was op de manier waarop die afdeling van Grapperhaus te werk gaat was Sylvana Simons. De leider van BIJ1 maakt zich er zorgen om dat de wet met voeten getreden lijkt te worden én dat er mogelijk ook nog eens discriminerend wordt gehandeld.

Om daar écht tegen op te treden diende ze enkele moties in. Maar, het zal niemand verrassen, minister Grapperhaus vond dat allemaal helemaal niet leuk. Met name motie nummer 142 vond hij maar niets. Die motie las:

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NCTV voor langere tijd middelen heeft ingezet waarvoor de wettelijke

grondslag omstreden is, en het toezicht hierop nihil is geweest;

is van mening dat de democratische controle op de NCTV moet worden versterkt;

verzoekt de regering een inventarisatie te maken van mogelijk in te stellen instrumenten

waarmee de Kamer meer inzicht en controle kan uitoefenen op het functioneren van de

NCTV, en deze inventarisatie aan de Kamer te doen toekomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maar, zei Grapperhaus, dat was allemaal niet nodig. Hij had al een brief toegezegd, dus dat moest voldoende zijn.

Nou, dat was tegen het zere been van Sylvana die terecht eist dat de minister rekenschap geeft van zijn persoonlijke kleine KGB. “We hebben vandaag over heel veel voorbeelden gesproken die volgens mij echt aanleiding geven om naar de cultuur in die organisatie te kijken,” aldus Simons. “Ik snap best dat de minister dat ingewikkeld vindt, maar dan wil ik ook heel graag weten wat er in vredesnaam wel voor nodig is om een keer te zeggen: ja, zo is het wel genoeg? Er worden hier mensen weggezet!”

En toen kwam ze pas echt goed op dreef. “De heer Azarkan haalde net nog een voorbeeld aan van iemand die zomaar thuis komt te zitten op basis van allerlei verdenkingen. Dit gaat wéér over mensenlevens. Dit grijpt weer in op het dagelijkse bestaan van mensen, op hun veiligheidsgevoel in het land waar zij wonen, werken en onderdeel van zijn!”

Vervolgens sprak ze niet alleen Grapperhaus aan, maar ook de rest van de Kamer. “Ik ben ontzettend benieuwd wat er in vredesnaam voor nodig is voordat iemand hier een keer het lef heeft om te zeggen: ja, daar gaan we eens onderzoek naar doen, want in het eerste artikel van onze Grondwet staat dat wij discriminatie en racisme niet accepteren,” aldus Simons. “Ik ben echt ontzettend benieuwd wat er dan wel moet gebeuren voordat deze minister overtuigd is van het feit dat we gewoon eens een paar vragen gaan stellen. Ik vraag niet om veroordelingen en ook niet om ontslag. Ik vraag gewoon: kijk nou eens naar die organisatie en haar handelen. Daar hebben mensen last van!”

Natuurlijk werd haar de mond vervolgens gesnoerd, want stel je voor dat je een linkse politica hebt die de dictatoriale waanzin van het kabinet blootlegt. Dat moet ten koste van alles voorkomen worden. Nou, ook daar was Simons niet van onder de indruk. Je hoorde haar roepen dat ze dit vindt én hardop zal blijven zeggen.

Daarna liep ze de plenaire zaal uit, terwijl Grapperhaus nog een beetje verdwaasd naar beneden keek, overduidelijk geschrokken doordat er nog een paar parlementariërs zijn met het lef hem aan te pakken.

Oké, het échte punt moet zijn dat de NCTV de grondrechten van alle burgers maar al te gemakkelijk aan zijn laars lapt, en die focus op ‘racisme’ is dus overtrokken, maar het grote punt van Simons staat wel degelijk als een huis: wat hier gedaan wordt is walgelijk. De NCTV opereert op een volstrekt onacceptabele, totalitaire manier. En dat moet niet alleen aangekaart, maar ook veranderd worden.

Ik krijg het daarom bijna niet mijn vingers uit, maar het moet voor de verandering toch maar een keer: hoera voor Sylvana Simons, de grote Grapperhaus-bestrijder.