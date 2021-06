Video! Trump zet Ohio op zijn kop met eerste ‘rally’ na machtsoverdracht: ‘Biden is een totale catastrofe’

Hij heeft er even gedaan. Maar gisteravond (of eigenlijk vannacht maakte Trump dan eindelijk zijn rentree op het politieke toneel. Hij had namelijk een openluchtbijeenkomst georganiseerd in Wellington, Ohio. Het was bomvol. Want iedereen verwachtte de oude Trump te zien: fel, hard, uitgesproken, controversieel, en bereid om keihard te vechten. Nou, ze werden niet teleurgesteld. Trump ging er inderdaad met gestrekt been in en… zei dat de Democraten volgend jaar én in 2024, bij de presidentsverkiezingen, verslagen moeten worden.

Hier is de video. Trump begint te spreken rond de 47e minuut.

“Welkom in mijn eerste rally van de campagne voor de verkiezingen van 2022,” zei Trump meteen toen hij zijn speech begon. Want ja, hij is campagne aan het voeren. Nog niet voor het presidentschap, want die verkiezingen vinden pas plaats in 2024. Nee, hij wil eerst dat Republikeinen in 2022 erin slagen het Huis van Afgevaardigden én de Senaat terug te pakken. Daartoe dienen zijn rally’s.

En, legde Trump uit, dat is hoog nodig. “De radicale Democraten” zijn namelijk bezig het land totaal af te breken, aldus de vorige president. “We gaan volgend jaar een fantastische verzameling pro-Amerika Republikeinen verkozen krijgen.”

“Na slechts vijf maanden is de regering-Biden al een volledige en totale catastrofe,” zei Trump in zijn speech. “De misdaad neemt hand over hand toe, het aantal moorden stijgt razendsnel, onze politiebureau’s worden gesloopt, illegale immigranten bestormen onze grenzen. Niemand heeft ooit zoiets gezien. Onze arme grenzen waren zo perfect, ze waren zo goed.”

“Drugkartels en mensenhandelaren zijn back in business, nog veel meer dan ooit het geval was en ze draaien cijfers die ze zélf nooit zelfs mogelijk achtten. En nog maar een paar weken geleden was er veel minder drugs in omloop, was mensenhandel enorm gedaald. Het was allemaal significant afgenomen. Het enige dat ze hoefden te doen, was op te rotten. Het was wonderschoon.”

“Als je kijkt naar scholen,” ging Trump verder, “als je kijkt naar alles wat er gebeurt, radicaal-linkse indoctrinatiekampen, critical race theory wordt opgelegd aan onze militairen, de benzineprijzen stijgen, de inflatie is geëxplodeerd, en China, Rusland en Iran vernéderen ons land.”

“Joe Biden vernietigt ons land récht voor onze ogen,” stelde de voormalige president dan ook keihard. “De belangrijkste prioriteit voor iedereen die Amerika wil redden is om elk beetje energie dat je hebt te gieten in een poging om in 2022 bij de ‘mid-terms’ [de verkiezingen die halverwege de termijn van een president plaatsvinden, voor het Huis en de Senaat] een geweldige overwinning te boeken… en in 2024.”

“Samen gaan we Joe Biden en de nepnieuws-media – er zijn heel veel van die mensen achterin, kijk eens! Oh ja. Kijk eens,” zei Trump terwijl hij naar de aanwezige journalisten wees. “Missen jullie me al? Ja he? Ja, ze missen me. Ik weet het. Ze kijken naar hun wanstaltige kijkcijfers en zeggen, ‘we missen die man’.”

Dit klopt ironisch genoeg trouwens wel. De kijkcijfers van veel linkse programma’s zijn in elkaar gestort vanaf het moment dat Biden president werd. Niet zo gek natuurlijk, want het is gemakkelijker om bóze mensen te activeren, dan mensen die eigenlijk wel content zijn. Voor rechtse zenders is het goed nieuws dat Biden nu president is, voor linkse zenders is het, daarentegen, bepaald niet plezierig. Niet voor de eigen cijfers, tenminste. Ideologisch zit het anders.

Hoe dan ook, stelde Trump, “samen gaan we Biden, de media en alle mensen die zo slecht zijn voor ons volk – Big Tech tirannen – een boodschap geven die ze nooit kunnen censureren, cancelen of negeren: we gaan het Huis terugpakken, we gaan de Senaat terugpakken, en we gaan Amerika terugpakken.”

Het was dus eerst en vooral een “rally” die bedoeld was als de eerste aanzet om Republikeinse Amerikanen gepassioneerd te krijgen over de verkiezingen van volgend jaar voor het Huis en de Senaat, zodat hun partij die twee kamers van het parlement terug kan pakken.

In de rest van zijn toespraak zei Trump vooral heel veel over immigratie; een onderwerp dat hij overduidelijk centraal wil stellen in 2022 en, áls hij weer meedoet, ook in 2024 bij de presidentsverkiezingen. Dat wordt interessant, omdat er op dit moment veel meer gesproken wordt over ándere onderwerpen.

Hoe dan ook, Democraten en hun vrienden in de media (maar ik herhaal mezelf) kunnen hun borst nat maken. Trump is terug van weggeweest – en zoals we gewend van hem zijn neemt hij bepaald geen blad voor de mond.