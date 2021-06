[Video] Wilders rekent af met “ondeugdelijke” mondkapjesmiljonair Sywert: ‘Dit stinkt nog erger dan rotte vis!’

Geert Wilders heeft vanmiddag hard uitgehaald naar Sywert van Lienden, die dankzij deals met het ministerie van Volksgezondheid zo’n €9 miljoen verdiend heeft aan de handel in mondkapjes. Dit terwijl de CDA’er zelf bij hoog en laag bleef beweren alles omtrent de mondmaskers om niet te doen. Follow the Money ontdekte echter dat via een constructie met bv’s en cv’s miljoenen aan kapitaal is weggesluisd naar het privévermogen van Van Lienden.

Wilders heeft er geen goed woord voor over. Van Lienden werd door de PVV-voorman “CDA-leugenaar” genoemd, en werd beticht van het uitvoeren van een “babbeltruc,” ook omdat de mondkapjes die geleverd zouden zijn “ondeugdelijke rommel” zijn, aldus het Kamerlid. “Dit stinkt nog erger dan rotte vis,” stelde hij.

De oppositievoorman wil daarom dat het Ministerie alle miljoenen terugvordert. Een eis waarvoor Wilders vrijwel onmiddellijk steun ontving van de Volt-fractie. Nillifer Gundogan: “We zullen het niet vaak eens zijn, maar in de kwestie Sywert vindt u mij aan uw zijde.” Ook de VVD en andere fracties toonden zich kritisch richting Van Lienden.

Later vanmiddag, als zijn spreektermijn begint, zal minister Hugo de Jonge vertellen of en wat hij wil doen aan de kwestie rondom zijn partijgenoot.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!