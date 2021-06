Viroloog Van Ranst hekelt ‘de achteraf-experts’ die het beter weten nu de Covid-crisis bijna voorbij is

De Belgische topviroloog Marc Van Ranst heeft vanuit zijn safehouse in België fel uitgehaald naar allerlei zelfbenoemde experts die nu ineens menen te weten hoe de coronacrisis in betere banen geleid had kunnen worden. Van Ranst noemt ze de ‘achteraf-experts’ en pakt ze stevig aan op zijn sociale media-kanalen. “Vanuit de spouwmuren maken ze triomfantelijk hun blijde intrede,” schetst de Vlaming: “Om dan op verbluffende wijze 100 procent accuraat het verleden te voorspellen.”

3, 2, 1, en daar komen de achteraf-experten… pic.twitter.com/pMjrWHYEpR — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) June 7, 2021

Het is persoonlijk voor Van Ranst, die spottend stelt: “Zij wisten het altijd al beter, maar hadden zich tijdens de pandemie op de achtergrond gehouden omdat ze “niet zo mediageil zijn als de studiovirologen.”

De viroloog, die nog altijd verscholen is, omdat de geradicaliseerde ex-militair Jurgen Conings het op hem gemunt heeft, trekt zich niet aan van hun woorden: “De achteraf-experten maken weinig indruk op diegenen die vuil en vermoeid in de loopgraven stonden tijdens het offensief.”

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!