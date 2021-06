Vlijmscherpe Wilders somt nieuwe leiderschap Kaag op: ‘Docu van belastinggeld, moordenaars financieren, terroristen naar NL halen’

Een vlijmscherpe Geert Wilders haalt hard uit de ‘moreel superieure’ Sigrid Kaag. Onder Kaags ‘nieuwe leiderschap’ is Nederland alles behalve beter, veiliger en mooier geworden. De PVV-leider kan maar tot een conclusie komen: “Kaag is een ramp voor Nederland”, aldus Wilders

Geert Wilders was altijd al een fervent criticus van Sigrid Kaag, het was in de ogen van de PVV-leider iemand die totaal niet naar de wensen en wil van het volk luisterde. Hij heeft flink gelijk gekregen. Tijdens de afgelopen Kamerverkiezingen pleitten Kaag en haar partij voor ‘nieuw leiderschap’ in Nederland.

Welnu, Wilders heeft even het felbegeerde nieuwe leiderschap van D66 opgesomd:

“Nieuw leiderschap:

Champagne drinken in Niger.

Vliegen naar Luxemburg.

Zonder autogordel rijden.

Documentaire maken met belastinggeld.

Klagen over Kamerleden.

Kamer verkeerd geïnformeerd.

Terroristen naar NL halen.

Palestijnse moordenaars financieren.

Kaag is een ramp voor NL.”

Zelfs zonder de propagandadocumentaire-blamage is het resume van Kaag als minister alles behalve positief te noemen. De ironie in dit hele verhaal is natuurlijk dat Kaag tijdens de verkiezingscampagne keer op keer zat te klagen over de vastgeroeste bestuurscultuur in Den Haag. Er moest volgens haar een frisse wind komen. Maar inmiddels weten we dat dit loze beloftes waren, Kaag is de verwezenlijking van de Haagse corruptie. Ze heeft zelf gedurende haar ministerschap voortdurend geklaagd over kritische Kamerleden en informatie dat bestemd was voor de Kamer getraineerd of niet goed overgedragen.

De conclusie dat Kaag een ramp is voor Nederland is daarmee nogal een understatement. Het dedain van Kaag, die wel even orde op zaken zou stellen en premier van Nederland zou worden, lijkt haar ondergang te worden. Hopelijk tezamen met de schaamteloze kliek van de NPO die dus vrolijk meedoen met het creëren van de ene na de andere rookgordijn rondom de persoon Kaag.