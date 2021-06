VN-chef eist herstelbetalingen voor Afrikanen van hele westerse wereld: ‘Maak fouten uit het verleden goed!’

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties schrijft in een nieuw rapport dat vooral Europese en Noord- en Zuid-Amerikaanse landen meer moeten doen tegen racisme richting Afrikanen. En om “fouten uit het verleden goed te maken” kunnen we met z’n allen beginnen aan herstelbetalingen, vindt VN-chef voor de mensenrechten Michelle Bachelet.

Bij de VN zijn ze helemaal in de ban geraakt van Black Lives Matter en zijn ze heel de wereld door dezelfde ideologische bril gaan zien. Zwarte mensen hebben last van racisme, maar vooral door mensen uit westerse en Zuid-Amerikaanse landen, zo stelt VN-mensenrechtentsaar Michelle Bachelet. Racisme tegen zwarte mensen komt in Arabische en Aziatische landen schijnbaar nauwelijks voor, als we de VN mogen geloven. Nee, alleen in Europa en Amerika, en daar moet eens flink de portemonnee worden getrokken. Want gratis geld lost alle problemen op, dat weet toch iedereen?

En wat die organisatie betreft moeten we met z’n allen echt heel diep door het stof, want herstelbetalingen alleen is niet genoeg. Nee, er moet ook ‘eerherstel’ worden geboden, bijvoorbeeld door excuses te maken voor onrechtvaardigheden in het verleden. En niet één keer, nee, wat de VN betreft moeten er zelfs jaarlijkse herdenkingen komen!

“Ik roep alle landen op te stoppen met het ontkennen van racisme tegen mensen van Afrikaanse komaf, om een eind te maken aan straffeloosheid en te werken aan vertrouwen”, aldus Bachelet. “En om te luisteren naar Afrikanen, om de confrontatie met het verleden aan te gaan en een begin te maken met herstel.”

Ze gaan zelfs nóg een stapje verder en zijn van mening dat er onderwijshervormingen moeten plaatsvinden en moeten er garanties worden gegeven dat dergelijk onrecht zich in de toekomst niet meer zal voordoen. Alsof er ook maar één land zit te wachten op de belofte dat we nooit meer slavernij zullen invoeren. Wat een totaal geschifte organisatie is is de VN geworden!

Misschien wordt het tijd dat er eens een kritisch wordt gekeken naar de de Verenigde Naties, het doel van die organisatie en de reden voor ons Nederlandse lidmaatschap. Want tegenwoordig financieren we een organisatie die ons een collectief schuldgevoel probeert aan te praten door middel van BLM-propaganda. En maar betalen, hè.