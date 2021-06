VVD en CDA bekennen kleur, nemen GroenLinks-plannen over en zetten in op ‘groene industrie’

De VVD en het CDA willen in het volgende kabinet volop in gaan zetten op ‘groene industrie’. Ze willen de CO2-uitstoot bij de grote industrie beperken door ze te stimuleren om hun productieprocessen om te gooien. Daarmee volgen ze de lijn van Groenlinks.

Grote industriële bedrijven zijn verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot, dus op zich is het logisch dat klimaatbeleid zich daar op zou moeten richten, in tegenstelling tot de pietluttige voorstellen voor burgers waar veel linkse partijen de afgelopen jaren mee zijn gekomen. Hartstikke ‘leuk’ dat de burger wat minder vlees moet eten, korter moet douchen en meer moet fietsen, maar het maakt natuurlijk geen bal uit als Tata Steel half IJmuiden bedekt met gore fijnstof.

De VVD en het CDA zijn nu dus van plan om de lijn van GroenLinks te volgen als het aankomt op daadwerkelijk resultaat, meldt de NOS. Ze zijn er kennelijk heilig van overtuigd dat die bedrijven hulp nodig hebben bij het vergroenen van hun industrie, wat waarschijnlijk neerkomt op flinke investeringen (betaald met belastinggeld).

Concrete bedragen en effecten worden niet genoemd, maar je kunt er donder op zeggen dat weer miljarden euro’s zal gaan kosten en dat de rekening bij de burger terechtkomt. Bedrijven kunnen namelijk niet continu door blijven produceren terwijl er allerlei aanpassingen aan het productieproces moeten worden gedaan. De boel komt stil te liggen, energienetwerken moeten nog worden gebouwd en infrastructuur zal moeten worden uitgebreid. Tegelijkertijd zal er ook rendement moeten worden behaald voor aandeelhouders, wat betekent dat de prijzen van producten zullen stijgen.

De burger zal dus eerst geld op moeten hoesten voor de veranderingen, om vervolgens meer te moeten gaan betalen voor hetzelfde product ‘maar dan groen’. Als dan ook nog eens blijkt dat de ‘niet-groene’ variant van het product van een concurrent goedkoper is, dan wordt het helemaal een feest.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar goed, dat zien we dan wel weer. Laten we eerst genieten van al die VVD- en CDA-stemmers die nu de beleidsspeerpunten van GroenLinks door de strot gedrukt krijgen!