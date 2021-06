VVD en CDA staan klaar om GroenLinks te omarmen in kabinetsformatie: soepeler en minder zuur dan PvdA

Als GroenLinks wil, kan de partij direct kabinetsonderhandelingen starten met VVD, CDA en D66. Dat is de boodschap die onderhandelaars van VVD en CDA via De Telegraaf meegeven aan GroenLinks. Momenteel is behalve de partij van Jesse Klaver ook de PvdA van Lilianne Ploumen nog in de race om aan te schuiven bij informateur Mariëtte Hamer, om een kabinet te vormen met het “motorblok” van de drie grote middenpartijen.

GroenLinks geniet steeds duidelijker de voorkeur boven de PvdA, omdat de partij zich “soepeler” opstelt, zo laten anonieme VVD’ers en CDA’ers weten aan de media. Bovendien tonen de adjudanten van Klaver zich minder “zuur” dan hun sociaaldemocratische collega’s. Langzaam maar zeker beginnen de liberalen en christendemocaten daarom wel brood te zien in het vormen van een kabinet met GroenLinks, ondanks de schat aan bestuurservaring die de PvdA heeft.

Tot een doorbraak heeft de uitgesproken voorkeur voor GroenLinks nog niet geleid: aan de formatietafel houdt de linkse partij zich nog altijd vast aan de PvdA. Zoals de twee al sinds de verkiezingscampagne aangeven: ze gaan of allebei in een kabinet, of allebei niet. Van dat standpunt zijn ze nog niet afgeweken.