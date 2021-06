Wanneer is het tijd om je sloten te vervangen?

De zomer is al sinds jaar en dag de periode dat het aantal inbraken een hoogtepunt bereikt. Dat is niet verwonderlijk, want ten eerste laten mensen vanwege het warme weer ramen en deuren vaker openstaan en ten tweede gaan hele volksstammen in de zomer op vakantie waardoor een woning een gemakkelijke prooi wordt voor een inbreker. Zorg daarom altijd dat je woning of kantoor voorzien is van de juiste sloten. Een goed slot is namelijk essentieel om inbrekers buiten de deur te houden. Heb je verouderde sloten op je deur zitten? Dan wordt het tijd om deze te laten vervangen, want een oud slot is eenvoudig open te breken.

Een oud slot biedt weinig tot geen bescherming tegen inbrekers

Een oud slot op je deur zal je geen tot weinig bescherming bieden tegen inbrekers. Deze hoeven namelijk maar een beetje kracht toe te passen om het slot succesvol te kunnen forceren. Het is daarom beter om op al je belangrijke toegangsdeuren een meerpuntssluiting aan te brengen. Dat is een slot dat op meerdere punten vastdraait in het kozijn. Dat maakt het veel moeilijker om met een ouderwetse koevoet de deur open te breken.

Sluit je ramen ook goed af

Inbrekers komen lang niet altijd via de deur binnen en dus is het ook belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de ramen van je huis of kantoor. Je moet zorgen dat deze niet geheel geopend kunnen worden. Een goede sluiting is een sluiting die geen ruimte overlaat voor inbrekers om tussendoor te kruipen. Vind je het lastig om de juiste sluitingen te kiezen? Informeer dan een keer bij een specialist om te horen hoe jij je ramen het beste kunt afsluiten. Je zult zien dat je aan de hand van een aantal eenvoudige materialen, je ramen heel goed kunt afsluiten.

Heb je geen zicht meer op wie de sleutel van je woning heeft?

Veel mensen zijn heel royaal met het uitdelen van sleutels van hun huis. De buurjongen die ooit op de hond heeft gepast, de schoonmaakster, je familie; allemaal kunnen ze nog ergens een sleutel hebben liggen. Als er veel sleutels van je huis in omloop zijn, is het tijd om je sloten te vervangen, omdat je het zicht snel kwijt kunt raken over wie een sleutel heeft. Bovendien zal de verzekering de schade niet dekken wanneer jij niet kunt aangeven wie allemaal een sleutel heeft.

Neem contact op met een slotenmeester

Wanneer je zeker wilt zijn dat jouw woning goed beveiligd is, neem dan contact op met de Slotenmeester. Je kunt deze slotenmaker in Den Bosch vragen om eens naar je woning te kijken. Een professionele slotenmaker in Den Bosch kijkt naar wat jij kunt doen om te zorgen dat niemand meer in jouw woning kan komen. Vaak kun je voor een heel goed bedrag je hele woning goed tegen indringers beschermen. Neem daarom vandaag nog contact op om een afspraak te maken.