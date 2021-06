Wat?!-filmpje! Mark Rutte streelt, kust en knuffelt GroenLinks in de Kamer: ‘Dat belooft veel goeds!’

Op donderdag nam VVD-premier Mark Rutte al een voorschotje op de nieuwe coalitie. Want voor het oog van de hele Tweede Kamer en daarmee voor het hele land begon hij opeens GroenLinks de hemel in te prijzen. “Dat belooft veel goeds!” zei hij over een mogelijke samenwerking met de radicaal-linkse klimaatpartij.

Oh nee.

Het was bizar om te zien, gisteren. Tijdenlang bleef de VVD volhouden dat zij nooit zou gaan regeren met GroenLinks. De verschillen waren te groot! Dat kon niet! Natuurgekkies!

Nou, die tijden zijn niet meer. Want Rutte himself besloot GroenLinks gisteren publiekelijk een veer in de bips te steken.

De partij had Rutte een “boekje” gegeven. Waarover? Nou, hoe kan het ook anders, over hoe alles groen zou moeten worden, zeker de industrie. Dat boekje is geproduceerd door… GroenLinks zelf. Niet alleen was Rutte op een gegeven moment opzichtig in dat boek aan het lezen, maar hij zwaaide er ook heel blij mee tijdens zijn spreektijd terwijl hij GroenLinks direct aansprak.

“Heel veel dank voor het mooie boekje over de groene industriepolitiek, waarin Eric Wiebes terecht wordt opgevoerd. Het staat hier letterlijk in: ‘Zelden schreef een VVD-minister een visie die zo dicht bij het gedachtegoed van GroenLinks ligt.’ Nou, zou ik zeggen, dat belooft veel goeds.”

Eh oh ja, zei Rutte ook nog: “Als ik dan gisteren ook mevrouw Minnesma (van Urgenda?) langs had, en die moonshot-projecten, dan denk ik, misschien komen we eruit.”

“Ik ben het trouwens ook eens,” ging Rutte vervolgens verder terwijl Sigrid Kaag al het woord wilde overnemen, “dat je die basisindustrie nodig hebt in Nederland. Want anders gaan ze ergens anders vervuilen. We hebben ze liever hier, niet vervuilend. Moet je eens kijken hoe Nederland dan een toonkamer kan zijn van hoe je schoon produceert.”

Ondertussen keek Tom van der Lee van GroenLinks heel trots, bijna hautain, toe, en knikte hij af en toe even onder het motto: ‘Ja, je hebt ons nodig, hè?’

Vervolgens kwam Kaag dus aan het woord. Zij begon haar inbreng met positieve opmerking over de paringsdans die even daarvoor had plaatsgevonden. “Het is toch wel heel opmerkelijk. Ik luisterde even naar de premier. U weet, we zijn morgen weer bij de informateur uitgenodigd. Dus ik hoop dat alle goede verstaanders al deze subtiele boodschappen gehoord hebben. Zoveel kansen. Nieuwe rondes, nieuwe kanses.” Ja, ze zei “kanses” in plaats van kansen. Het was anglicisme nummer zoveel bij mevrouw de betweter.

Het zal niemand verbazen dat PVV-leider Geert Wilders al woedend gereageerd heeft op deze waanzin. “Rutte knuffelt GroenLinks,” schrijft hij op Twitter. “Kaag glanst van tevredenheid. Nederland verder het linkse moeras in. VVD verraad en kiezersbedrog.”

Rutte knuffelt GroenLinks.

Kaag glanst van tevredenheid. Nederland verder het linkse moeras in. VVD verraad en kiezersbedrog. pic.twitter.com/Iw13bwFgNr — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 18, 2021

Ach ja. Nederlanders zijn daar onderhand wel aan gewend geraakt. Voor Rutte is een dag niet gelogen, een dag niet geleefd.

Dus, bereid je er maar alvast op voor. Er komt een ultralinks kabinet van VVD, D66, CDA en GroenLinks. En dan doet de PvdA misschien óók nog mee. We zagen Rutte daar gisteren de paringsdans voor opvoeren. Misselijkmakend!