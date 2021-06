Wat maakt een videoslot goed?

Videoslots zijn de meest veelzijdige casino spellen die er zijn. Elke speler die al eens een casino binnen is gelopen, heeft ze vast zien staan. Met vele tegelijk. De videoslots komen in vele soorten en maten, maar wat maakt een videoslot echt goed? En wanneer kun je een videoslot een klassieker noemen? Videoslots zijn vandaag de dag op bijna elke manier hoe je zou kunnen bedenken, beschikbaar gesteld.

We hebben al eerder uitgelegd hoe videoslots gemaakt worden en er is een speciale pagina met de spelregels op veel van de websites die je op het internet tegenkomt, aangemaakt. Als je de spelregels nog niet zo goed begrijpt dan raden we je aan deze eerst door te nemen. Sommige videoslots hebben meer succes dan andere, en dat terwijl ze op dezelfde manier zijn gemaakt.

We hebben onszelf afgevraagd wat de reden is dat sommige spellen veel meer gespeeld worden. Het trekt meer spelers, maar soms is het lastig te bepalen waarom. Als je zelf wilt weten hoe het kan dat sommige videoslots boven andere uitsteken, lees dan verder.

Thema en design

Het thema en design zijn de eerste dingen die je opvallen als je een videoslot opent. In feite, het thema kan vaak al geraden worden aan de hand van de titel van het spel. Als je naar de lobby van jouw favoriete online casino toe gaat, dan zie je veel videoslots met thema’s zoals het Oude Egypte tot Populaire Sporten, of bekende Muziekbands of Artiesten, en nog veel meer. Ben je een groot fan van Piraten of Elfjes? Het is er allemaal te vinden.

Het zijn leuke videoslots, maar nog altijd behoren veel ervan niet tot de populairste. Het draait echt om de bonus features die toegevoegd zijn dat een videoslot goed maakt. Een goed design is belangrijk omdat het niet alleen spelers aantrekt, maar het ze ook langer laat spelen. Als spelers genieten van de geweldige grafische 3D beelden, geluiden en speciale effecten, dan worden ze meer betrokken bij het spel zelf.

Speciale bonus features

Natuurlijk draait het niet alleen maar om de visuele aspecten. Een andere strategie die veel softwareontwikkelaars gebruiken van verschillende bonus features en ze toe te voegen op de videoslots. En het is niet zo lastig te raden waarom dit belangrijk is voor een goed spel. Als voorbeeld, als je twee videoslots hebt met een soortgelijk thema, en ze hebben beide een goed design, dan kies je waarschijnlijk voor de online videoslot met betere symbolen. In andere woorden, symbolen kunnen gebruikt worden voor betere speciale bonus features.

De meest favoriete vorm van speciale bonus features voor veel spelers zijn de gratis spins. Maar vermenigvuldigers zijn ook erg populair. Andere speciale bonussen komen inclusief verschillende soorten wild symbolen en unieke bonusspellen. Soms is er zelfs voor gezorgd dat het hoofd bonusspel weer gerelateerd is aan het thema. En dat maakt een videoslot nog beter.

Spelers hebben ook graag dat er veel winstmanieren beschikbaar zijn. Online Megaways slots bieden de beste kansen voor spelers als het aankomt op het aantal winlijnen waarmee je speelt. Verder zijn ‘Cascading Reels’ geliefd of symbolen die exploderen en plaatsmaken voor andere symbolen van bovenaf voor extra wincombinaties. Uiteindelijk zijn er nog progressieve jackpots toe te voegen om het allemaal nog interessanter te maken.

Uitkeringspercentage en goede uitbetalingen

Een ander belangrijk aspect van videoslots zijn de uitkeringspercentages. De RTP is een percentage dat verwijst naar hoeveel een speler verwacht te winnen op basis van hoeveel geld er ingezet is. Hoe hoger de uitkeringspercentages zijn, hoe beter dit is voor de speler.

Dit betekent namelijk dat het spel meer uitbetaald. Videoslots staan erom bekend hoge potentiële uitbetalingen te bieden in vergelijking tot tafelspellen. Dat is misschien wel de voornaamste reden waarom veel spelers graag op een slotmachine spelen.

Nog even samenvatten

Nu je weet hoe je een goede videoslot kunt vinden kan je zelf eens een keuze maken uit een van de aanbevolen casino sites die je op het internet kunt terugvinden. Zij hebben onze uiterste best gedaan elk online casino te controleren op het spellenassortiment, de software, betalingsopties, vergunning en achtergrondinformatie. Het is belangrijk om bij een betrouwbaar casino te spelen als je eigen geld gebruikt.

