Wat nou gerechtigheid?! Humeyra-slachter Bekir E. komt er vanaf met 20 jaar cel: “Schokkende daad”

Het Gerechtshof in Den Haag heeft Bekir E., die in 2018 de zestienjarige Humeyra op buitengewoon vreselijke wijze executeerde in die fietsenstalling bij haar Rotterdamse school, veroordeeld tot twintig jaar cel. Dat was precies wat het OM eiste… en die eis bewijst dat het strafrechtsysteem in Nederland nog altijd gebroken is. Zo’n man als Bekir dient de rest van zijn leven vast te zitten. Niet 14 jaar (zoals zijn eerste veroordeling), en niet twintig jaar. Levenslang, en hooguit als alternatief dertig jaar. Punt. Oké, ook dat is niet genoeg, maar het is beter dan de 20 die hij gekregen heeft.

Het Hof in Den Haag vindt ongetwijfeld dat het heel hard heeft opgetreden. In eerste aanleg had de rechtbank namelijk besloten dat kindermoordenaar Bekir E. veertien jaar vast moest zitten – met dwangverpleging. Het Hof is daar overheen gegaan, en heeft hem zes jaar meer gegeven.

De redenering van het Hof is dat er overduidelijk sprake was van een “vooropgezet en doordacht plan.” De rechtbank dacht daar nog anders over. Het Hof wijst daarbij, aldus Nu.nl, op “de doelgerichtheid van het handelen van de verdachte” en ook op “de wijze waarop” Humeyra “om het leven is gebracht.” Want Bekir E. sloeg niet in één keer in een doldwaze bui toe. Nee, hij stalkte haar en had haar meerdere keren met de dood bedreigd.

Sterker nog, hij had haar zelfs foto’s gestuurd van het wapen dat hij had aangeschaft!

Het Hof concludeert dat deze brute moord een “schokkende daad” was die ook nog eens voor “grote maatschappelijke beroering” heeft gezorgd in Rotterdam en daarbuiten.

Dat klopt natuurlijk helemaal. Maar als je dat erkent en meerekent, dan is het natuurlijk volstrekt belachelijk dat deze koelbloedige moordenaar er met twintig jaar cel en tbs van af is gekomen. De maximale straf voor doodslag is tegenwoordig 25 jaar. De maximumstraf voor moord – iemand met voorbedachte rade, willens en wetens van het leven beroven (zoals hier dus het geval is) is 30 jaar. Dat was tot 2006 nog 20 jaar, maar dat werd toen verhoogd naar 30 jaar, als alternatief voor de levenslange gevangenisstraf die dit soort tuig natuurlijk eigenlijk verdient.

Want ja, ook levenslang is in Nederland een optie. In 2005 kreeg Mohammed B. bijvoorbeeld levenslang voor de moord op Theo van Gogh. En zo zijn er meer voorbeelden. Zie ook Marcel T., de moordenaar van Louis Seveke. Oké, in dat soort gevallen ging het om terroristische aanslagen dan wel om daders met een (lange) justitiële achtergrond, maar toch. Bekir E. was óók al veroordeeld voor stalking, en had het overduidelijk al lange tijd voorzien op Humeyra.

Twintig jaar is gewoon niet voldoende voor een man als Bekir E. Hij heeft Hümeyra willens en wetens geëxecuteerd. Ook het Hof vindt dat hij dit van tevoren besloten had, en daarna bewust in actie is gekomen – bewust naar de school is gegaan, bewust een wapen bij zich had, en bewust heeft toegeslagen.

Dat zo’n moordenaar dan over een jaar of twintig mogelijk weer vrijkomt (hoewel er ook tbs bij zit, godzijdank) is natuurlijk te zot voor woorden. Dit soort lieden verdienen ieder recht op een vrij leven op het moment dat ze de trekker overhalen. Bekir E. mag dus nóóit meer vrijkomen.