Wilders blijft Kaag aanvallen na NPO-docu: ‘Heksen blijken heksen en tuig van de richel blijkt tuig van de richel’

Nadat PVV-voorman Geert Wilders gisteren al een aanvaring had met zijn D66-collega Sigrid Kaag, verdubbelt de rechtse politicus vandaag zijn retoriek nadat uitkwam dat de VPRO bereid was hun Sigrid Kaag-documentaire aan te passen aan de wensen en eisen van zowel D66 als het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wilders vond het een gepast moment om zijn gisteren geuite scheldwoord tegen Kaag opnieuw van stal te halen, en daar ook de uitdrukking ‘tuig van de richel’ aan toe te voegen. Op Twitter zei het Kamerlid over “Kaaggate”: “Heksen blijken heksen en tuig van de richel blijkt tuig van de richel. Iemand nog commentaar?”

Zijn partijgenoot Martin Bosma besloot om ook een Kamerdebat over de documentaire aan te vragen. Of dat er gaat komen, weet de PVV’er nog niet en roept om hulp van andere partijen: “Daartoe is een meerderheid nodig. Kom op, mediawoordvoerders. Help me even!”