Wilders: ‘Nederland, met 1 miljoen islam-fans, is veel gevaarlijker voor homo’s dan Hongarije’

Het wordt tijd dat premier Rutte zijn Hongaarse ambtsgenoot gaat vertellen over de problemen die “islam-fans” in Nederland veroorzaken. Dat zegt PVV-leider Geert Wilders op Twitter, waar hij geen blad voor de mond neemt om zijn politieke vriend, premier Viktor Orbán, te verdedigen.

“Zeg premier Rutte,” begint Wilders: “vertelt u op de Europese Top vandaag ook aan uw collega’s dat het in het multiculturele Nederland met 1 miljoen islam-fans voor homoseksuelen/lhbti-ers veel onveiliger is op straat dan in landen als Hongarije zonder massa-immigratie uit moslimlanden?”

De sarcastische tweet van de oppositievoorman volgt op een initiatief dat Rutte ondernam met vijftien collega-regeringsleiders uit de EU, waaronder de Duitse bondskanselier Merkel, de Franse president Macron, maar ook de Italiaanse premier Draghi en de Belgische eerste minister Alexander De Croo. Daarin stellen Rutte en zijn collega’s dat “haat, intolerantie en discriminatie geen plek in onze Unie hebben.” De open brief, gericht aan de Europese Commissie, is er op gericht om strafmaatregelen voor Hongarije te verzonnen voor de anti-homowetgeving die het land deze week aannam.