Wilders snoeihard over bemoeizieke Rutte: ‘Laat Hongarije met rust, los liever je eigen problemen op!’

PVV-leider Geert Wilders is helemaal klaar met de buitenlandse bemoeizucht van demissionair premier Mark Rutte. Al dagen praat de VVD’er tegen de media op een belerend toontje over Hongarije en premier Viktor Orbán. Volgens Wilders moet Rutte zich gewoon niet bemoeien met het land, want óók de nieuwe LHBTI-wet is immers een interne aangelegenheid. Als Rutte zo graag onrecht of problemen wil bestrijden dan mag hij wel eens het “moslimgeweld tegen homo’s” in eigen land aanpakken, aldus de PVV’er.

De afgelopen dagen zijn Nederlanders er mee doodgegooid: het moralisme van zogeheten (links-)superieure politici én BN’ers in de kwestie rondom de recentelijk aangenomen LHBTI-wet van Hongarije. Iedereen had er wel wat over te zeggen; het ging zelfs zo ver dat het EK voetbal voor de zoveelste maal moest worden gepolitiseerd om een ”’krachtig statement”’ te maken richting de Hongaren.

PVV-leider Wilders is helemaal klaar met deze bemoeizucht. Wat men ook van zulke wetgeving vindt, Hongarije is en blijft een soevereine natie die dit soort wetgeving naar eigen goeddunken kan invoeren. Om het land hiervoor op het juridische matje te roepen, zoals PvdA-prominent Frans Timmermans het liefst zou willen, gaat volgens Wilders veel te ver.

De rechtse politicus is van mening dat Rutte beter zijn energie in het veilig maken van Nederland kan steken. “Los de problemen in ons eigen land met moslimgeweld tegen homo’s en anderen eerst maar eens op in plaats van naar andere landen te wijzen”, aldus een nijdige PVV-leider.

Zo is het. Een interne aangelegenheid. Laat Hongarije met rust! Los de problemen in ons eigen land met moslimgeweld tegen homo’s en anderen eerst maar eens op in plaats van naar andere landen te wijzen @MinPres Rutte! @telegraaf pic.twitter.com/JM4jeSCTzI — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 29, 2021

Wilders is niet de enige die dit standpunt heeft in ons land. Ook veel Telegraaf-lezers hekelen de bemoeizucht van veel West-Europese politici. Ook al vinden veel mensen de nieuwe wetgeving bedenkelijk, het voor de rechter slepen van een land gaat 55% van deze groep simpelweg te ver. Dat zijn natuurlijk lang niet allemaal PVV-stemmers.

Al met al vergeet die verzameling moreel-superieure lieden in Nederland gewoon dat Hongarije gewoon zijn eigen soevereiniteit geniet en dat de EU, gelukkig, nog niet een superstaat is. Tot die tijd blijft het land de baas over zijn eigen wetgeving, ook al vinden wij sommige wetten nog zo bedenkelijk. Of om met Wilders te spreken: los nu eerst maar eens de problemen in eigen land op, voordat we met het vingertje gaan wapperen richting Boedapest.