Willem Engel misbruikte €50.000 aan Viruswaarheid-donaties voor lap Spaanse grond

De rechter heeft Viruswaarheid-voorman Willem Engel vanochtend bekritiseerd, omdat hij zo’n €50.000 aan donaties die aanhangers hadden gedaan heeft aangewend voor de privé-aankoop van een stuk grond in Spanje. Dat bericht De Gelderlander.

De zaak kwam aan het licht omdat Engel een kort geding had aangespannen tegen de ING, nadat de bank de rekeningen van Viruswaarheid had geblokkeerd. ING vermoedde criminele activiteiten, en voerde daarvoor de betaling van Spaans onroerend goed aan, die gefinancierd was met donaties via de stichting waarvan de dansleraar de voorzitter is.

De rechter ging niet mee in de redenatie van de bank en hief de blokkade op. Wel waren er vanuit de rechtbank kritische noten te horen over de wijze waarop Engel was omgesprongen met gedoneerd geld van zijn aanhangers. De rechtbank stelde “vraagtekens bij de handelwijze van Engel.” Op zijn beurt is de Viruswaarheid-voorzitter zich van geen kwaad bewust: het was slechts een “kortlopende lening,” stelt hij.

Voor tenminste de komende vier maanden kan hij nu weer over zijn bankrekeningen beschikken.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!